Por que previsão de EPI na Avenida São Leopoldo foi retirada do Plano Diretor de Caxias

Vereadores de Caxias aprovaram, nesta quinta-feira (25), a remoção, do Plano Diretor, de uma área destinada à implantação da EPI São Leopoldo para o transporte coletivo. A proposta é de autoria do Executivo e gerou questionamentos da oposição.

A medida se baseia no Plano de Mobilidade (Planmob), aprovado em 2024, que recomenda a não construção da estrutura no terreno, que fica junto à rotatória da Av. São Leopoldo com a Perimetral Sul. A conclusão dos estudos é de que o local mais adequado para a estrutura é nas proximidades do aeroporto Hugo Cantergiani. O argumento é de que o novo posicionamento sugerido facilitaria a integração das linhas da região sul da cidade.

A discussão também passa pelo impacto que as estações causam no anel perimetral. Há quem argumente, por exemplo, que as EPIs Floresta e Imigrante deveriam ter sido construídas mais para o interior dos bairros para não sobrecarregar os cruzamentos onde estão posicionadas e ficar mais distantes do Centro. O município também avalia a possibilidade de mudar o endereço da futura EPI Fátima.

O mais importante, porém, é que o projeto não propõe uma nova área para a EPI Zona Sul. Pelo contrário: a justificativa afirma que técnicos da Secretaria de Trânsito e da Visate concluíram que a região não conta com linhas suficientes para fazer uma integração adequada. Dessa forma, não há previsão de construção da estrutura.