Órgãos públicos de Caxias aderem à campanha para ajudar a Venezuela; veja mais destaques

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Responsável pela campanha foram recebidos pelo município. Pâmela Jantsch / Divulgação

Caxias colocou equipes da Defesa Civil e da Secretaria do Urbanismo à disposição da campanha da comunidade venezuelana para ajudar as vítimas do terremoto que atingiu o país sul-americano.

A mobilização foi determinada pelo prefeito Adiló Didomenico em reunião de secretariado, nesta segunda-feira (29), em função do vínculo da comunidade venezuelana com o município e como gesto de reciprocidade à solidariedade recebida na calamidade de 2024.

Na manhã desta segunda, o secretário de Urbanismo, Adriano Bressan, e o diretor da pasta, Rodrigo Lazzarotto, receberam os organizadores da campanha.

As doações devem ser feitas até quarta-feira (1), às 10h, para garantir envio no transporte já garantido pela Cruz Vermelha.

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A prioridade é para itens de alimentação infantil, higiene, medicamentos e insumos médicos — roupas e água não são necessários neste momento. Confira os pontos de coleta:

Ponto de coleta central

Angel Mazza Eventos & Produções (Rua Ângelo Muratore, 54, Bairro De Lazzer)

Pontos de Coleta Secundários

Zambrano Negócios Imobiliários (Rua Feijó Júnior, 767, sala 4, Centro)

Nomade Viagens e Turismo (Rua Feijó Júnior, 767, sala 7, Centro)

Claem Pastelaria (Rua Antônio Prado, 04, Bairro Exposição)

Pollos Asados Venecia (Rua Assis Antônio Mariani, 473, Bairro Esplanada)

Ailen Viagens e Serviços (Av. Júlio de Castilhos, 1745, Galeria do Comércio Sala 19, Centro)

Luis Barbearia (Av. Sírius, 375, Bairro Cruzeiro)

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Remoção de eucaliptos

Um edital publicado pela prefeitura de Caxias na última semana abriu leilão para a remoção e venda de 932 eucaliptos do Jardim Botânico. A vegetação ocupa 2,33 hectares, entre o setor de compostagem e o Jardim de Lineus, e corresponde a 1.138,65m³ de toras.

O objetivo é ocupar o espaço das árvores para a criação de um viveiro de mudas de árvores nativas de Caxias. Atualmente, segundo o secretário do Meio Ambiente, Ramon Sirtoli, árvores nativas são adquiridas de fora, e não contam com a genética exata das plantas do município.

Para gerar as próprias mudas, porém, é preciso de tempo, em função do clima. Chega a levar o dobro do período em relação à Região Metropolitana de Porto Alegre, por exemplo. Também são necessários diferentes estágios, começando em estufas para depois ser inserida no ambiente.

O leilão ocorre de forma online e o lance mínimo será de R$ 56,9 mil.

Gestão de desastres de Caxias

Um encontro na próxima quinta-feira (2) vai reunir gestores, vereadores, lideranças comunitárias e instituições para qualificar e alinhar ações de reação em caso de catástrofes em Caxias. É o Seminário Caxiense de Liderança Política e Gestão Pública nos Desastres, que ocorre no plenário da Câmara de Vereadores das 9h às 11h.

A iniciativa integra o Plano de Contingência elaborado após a enchente de 2024 e busca fortalecer a resposta institucional a desastres.

O plano é desenvolvido com apoio da Corporação Andina de Fomento (CAF) do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, que viabilizou a contratação de consultoria especializada, prevendo organização operacional, definição de protocolos e capacitação de equipes.