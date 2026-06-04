"O Rio Grande do Sul é o Estado que menos cresceu nos últimos 20 anos", diz Zucco, pré-candidato ao governo do Estado, em visita a Flores da Cunha 

Luciano Zucco esteve em Flores da Cunha acompanhado do ex-vereador de Caxias Maurício Scalco. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O editor Marcelo Mugnol colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

O pré-candidato ao governo do Estado, Luciano Zucco (PL), participou nesta quinta-feira (5) das celebrações de Corpus Christi, em Flores da Cunha.

Acompanhando da vereadora de Porto Alegre, Comandante Nádia (PL), Zucco foi recepcionado e posou para fotos ao lado do prefeito e vice de Flores da Cunha, César Ulian (PP) e Marcio Rech (PL), além do ex-vereador e pré-candidato a deputado estadual, Maurício Scalco (PL).

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Zucco acompanhou a missa, a procissão, entre outras atividades ao longo do dia. O pré-candidato destacou a importância da fé como instrumento de fortalecimento das famílias e das comunidade.

— Flores da Cunha passou por momentos difíceis recentemente e a perda de parte da sua principal igreja comoveu não apenas a cidade, mas todo o Brasil. Em meio a uma rotina tão intensa, é fundamental reservar um momento para conversar com Deus e renovar nossas forças.

Da esquerda para a direita: Ricardo Accioly (marido da Comandante Nádia), Comandante Nádia (vereadora de Porto Alegre), Luciano Zucco, Joyce Zucco (esposa do Zucco), Edilene Rech (esposa do vice-prefeito), Marcio Rech (vice-prefeito de Flores da Cunha), Lisiane Ulian (esposa do prefeito) e César Ulian (prefeito de Flores da Cunha). Mateus Raugust / Divulgação

Durante a agenda, Zucco também atendeu a imprensa e criticou a situação do RS:

— O Rio Grande do Sul é o Estado que menos cresceu nos últimos 20 anos. Vamos trabalhar para a retomada do crescimento e cuidar melhor dos gaúchos e gaúchas — ressaltou Zucco.