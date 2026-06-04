"O Rio Grande do Sul é o Estado que menos cresceu nos últimos 20 anos", diz Zucco, pré-candidato ao governo do Estado, em visita a Flores da Cunha 

André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

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Marcelo Mugnol

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