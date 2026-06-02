Novo decreto retira serviços da Codeca da contenção de gastos e libera horas extras

Sede da Codeca em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias cumpriu o prometido e retirou do decreto de contenção de gastos de abril os serviços prestados pela Codeca. A medida entrou em vigor em um novo decreto, publicado na última sexta-feira (29), data limite que havia sido estabelecida pelo prefeito Adiló Didomenico.

A decisão atende a um pedido dos sindicatos de trabalhadores da Limpeza e Conservação (Sindilimp), da Construção Civil e Mobiliário (STICMRS) e dos Rodoviários.

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O decreto original previa a redução de 20% nos contratos de roçada, varrição e manutenção de áreas verdes, que agora voltam a operar sem restrições. Outra medida estabelecida no novo decreto é a liberação de horas extras, que até então estavam permitidas apenas para áreas essenciais.

PT busca assinaturas para CPI

A bancada do PT iniciou a coleta de assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Educação. São necessários o apoio de oito parlamentares para que a proposição tenha andamento.

A ideia de uma CPI surgiu após as informações de que o município pode ter um déficit de R$ 1,5 bilhão com a parceria público-privada da Educação Infantil. A oposição também já organiza um pedido de informações.

A oposição conta com número superior ao mínimo necessário, o que não significa que todos irão assinar. A bancada do PCdoB, por exemplo, defende a instalação de CPI, mas para investigar todas as parcerias, não apenas a da educação. Já o PT entende que a melhor opção é a comissão ter um objeto bem definido.

Ausências

O presidente do PSD de Caxias e chefe da Casa Civil municipal, Roneide Dornelles, procurou a coluna para justificar a ausência no evento da chapa MDB-PSD no último sábado (30), em Porto Alegre.