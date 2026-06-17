Ministro de Portos e Aeroportos virá a Caxias na próxima semana para assinar transferência do Hugo Cantergiani; veja mais destaques de política

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Agenda do ministro foi tratada em reunião com o presidente da Infraero. Ícaro de Campos / Divulgação

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, estará em Caxias na próxima terça-feira (23) para assinar a transferência da outorga do Aeroporto Hugo Cantergiani do município para a Infraero. O ato vai ocorrer no segundo piso do terminal de passageiros, que também sediou a transferência da gestão do Estado para o município em 2023.

A visita e os trâmites do repasse foram alinhados na manhã desta quarta-feira (17) em reunião entre o prefeito Adiló Didomenico e o presidente da Infraero, Rogério Barzellay, que esteve na prefeitura. Também participaram do encontro o vice-prefeito Edson Néspolo e o secretário municipal de Trânsito, Elói Frizzo.

A visita ocorre no momento em que também está em fase final a licitação do aeroporto de Vila Oliva. A análise dos últimos recursos está prevista para ocorrer até o próximo dia 26. Apesar disso, não se discutiu na reunião se o novo complexo também será tratado na agenda do ministro.

Marco do Turismo promulgado

Promulgação ocorreu na última terça-feira (16). Raul Pereira / ALRS

A Assembleia Legislativa (ALRS) promulgou nesta terça-feira (16) a emenda à Constituição Estadual que institui o Marco Legal do Turismo Gaúcho. De autoria do deputado Guilherme Pasin (PP) e assinatura de mais de 40 parlamentares, a proposta foi aprovada por unanimidade em dois turnos.

A medida tem o objetivo de consolidar o setor como política permanente de Estado, com foco em atrair investimentos, gerar empregos e fortalecer economias regionais.

O Fundo de Desenvolvimento do Turismo (Fundetur) passa a ter garantia de recursos contínuos para investimentos no setor.

Na prática, o turismo deixa de depender de decisões de governo e passa a operar com previsibilidade e planejamento de longo prazo.

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Trégua para os parabéns

Foto ocorreu após homenagem à cidade, realizada na Câmara. Andreia Copini / Divulgação

Críticos ferrenhos da gestão municipal, os vereadores oposicionistas Estela Balardin (PT), Andressa Marques (PCdoB), Lucas Caregnato (PT) e Cláudio Libardi (PCdoB) tiveram um momento de trégua com o prefeito Adiló Didomenico nesta quarta-feira (17).

A foto, em tom descontraído e puxada por Estela, ocorreu logo após a homenagem ao aniversário de 136 anos de Caxias, ocorrida na sessão da Câmara. Fazer política em campos opostos, afinal, não significa ser inimigo, como os tempos atuais muitas vezes levam a crer.

No pronunciamento oficial, Adiló citou os caxienses e imigrantes que ajudam a construir a cidade (brasileiros e também de 40 nacionalidades já registradas) e mencionou obstáculos a serem superados: