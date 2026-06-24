MDB de Caxias desiste de nome próprio na disputa para a Câmara dos Deputados; veja destaques da política

Após quase cinco meses de análises e discussões — desde que Sartori anunciou que não disputaria as eleições — o diretório do MDB de Caxias decidiu apoiar a reeleição do deputado federal Alceu Moreira.

A definição ocorreu em função da ausência de um nome com abrangência nos quadros municipais. Carlos Búrigo, um dos nomes mais fortes, deve novamente disputar vaga na Assembleia Legislativa (ALRS), enquanto Germano Rigotto é pré-candidato ao Senado.

Alceu Moreira é natural de Osório e está no quarto mandato de deputado federal.

Presente de grego

Pela segunda vez em manifestações na Câmara o líder do governo, vereador Calebe Garbin (PP), reconheceu problemas no projeto — agora incerto — de construção da Policlínica em Caxias. O parlamentar, inclusive, fez críticas ao governo por ter anunciado o investimento sem ler as "letras miúdas do contrato", se referindo à contrapartida e outros custos.

— Não se cacareja antes de colocar o ovo. E agora nós estamos apanhando porque anunciamos uma coisa sem saber o que estava vindo.