Integrantes do MDB caxiense comparecem em peso em lançamento das pré-candidaturas em Porto Alegre

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Sartori e Búrigo estiveram entre os participantes. Luiz Chaves / Divulgação

O MDB de Caxias esteve em peso no evento de lançamento das pré-candidaturas às eleições majoritárias deste ano pela coligação MDB/PSD/União Brasil/Federação Renovação Solidária/Agir. Não apenas pelo número de pessoas, mas também pela presença de líderes do partido na região, como José Ivo Sartori e Carlos Búrigo.

Para além de se integrar à mobilização de 7 mil pessoas na arena Fly 51, na zona norte da Capital, os integrantes do diretório caxiense tinham o apoio a Germano Rigotto (MDB) como um dos propósitos, além, claro, dos demais integrantes da coligação.

Rigotto se pronunciou no evento e abordou temas como a rediscussão da dívida do Estado com a União, transição da reforma tributária, políticas de valorização das mulheres e incentivo aos jovens.

Embora ainda não possam ser considerados candidatos (essa definição ocorre apenas nas convenções partidárias, que serão realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto), a reunião de um número expressivo de apoiadores serve como demonstração de poder de mobilização e envolvimento com a candidatura que defende a continuidade no Estado e uma proposta mais centrista ao Senado. As críticas à polarização, inclusive, é um dos discursos que devem ser adotados pela coligação.

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Caravana de Farroupilha

Também houve mobilização de filiados do MDB de Farroupilha, entre eles, o prefeito Jonas Tomazini e o vereador Joel Corrêa, pré-candidato à Assembleia em dobradinha com o ex-secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

A cidade, inclusive, tem uma peculiaridade: a administração do MDB conta com apoio do PL, do pré-candidato ao Piratini, Luciano Zucco. O PP é outro partido que está com Zucco e integra a administração, como partido do vice-prefeito, Thiago Brunet.

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Falando em PP...

Dissidentes do partido no Estado estiveram no evento na Capital. Entre eles, a prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo.

Desde a enchente de 2024, que demandou diversas ações e investimentos do Estado para a reconstrução do município, Gisele vem demonstrando proximidade com Eduardo Leite e demais integrantes do grupo político.

Basta lembrar que em março, durante entrega de casas para famílias atingidas pela enchente, a prefeita se defendeu de acusações de ser, nas palavras dela, "puxa-saco" do governador. Leite também saiu em defesa de Gisele.

Mobilização também no PSD

Adiló esteve ao lado de nomes como Gabriel Souza, Germano Rigotto e Ranolfo Vieira Júnior. Bibiana Ribeiro Mendes / Divulgação

Uma van com filiados do PSD de Caxias também se deslocou a Porto Alegre. Entre os passageiros estavam o prefeito Adiló Didomenico, o ex-presidente do diretório municipal, Michel Pilonetto, e a ex-prefeita Paula Ioris.