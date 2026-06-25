Início das aulas do Campus da UFRGS em Caxias do Sul ganha novo prazo

O último prazo oferecido pela reitora foi com início das aulas em agosto Félix Zucco / Agencia RBS

O início das aulas do Campus Serra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias do Sul ganhou um novo prazo nesta quinta-feira (25). Segundo a reitora Marcia Barbosa, as atividades devem começar somente em setembro. Já o processo seletivo deve ocorrer em agosto.

Além das questões que envolvem a compra de um imóvel, ainda mais com dinheiro público, outras três empresas que concorreram no chamamento público para ser o prédio da sede da UFRGS na cidade entraram com recursos sobre a escolha do Edifício Sofia. Sendo assim, a finalização dessa etapa impacta diretamente no começo das atividades. Até então, o último prazo oferecido pela reitora foi de início das aulas em agosto.

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Conforme a diretora do Campus Serra, Kelly Lissandra Bruch, a equipe técnica da UFRGS ainda precisa analisar todas as manifestações e a procuradoria-geral da instituição realizar o parecer final para definir como será o processo de compra: uma licitação (caso tenha mais uma empresa concorrendo após a análise dos recursos) ou a inexigibilidade de licitação (quando só há um concorrente).

Os cursos de Psicologia e Ciência de Dados serão as primeiras graduações presenciais da instituição em Caxias do Sul e o método de ingresso será com as últimas três notas do Enem.