Infraero vai investir R$ 23 milhões para ampliar operações no aeroporto de Caxias do Sul

Aeroporto tem limitação de operações atualmente. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Infraero irá aportar R$ 23 milhões para melhorias no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, nos próximos meses. O montante foi anunciado após a assinatura da transferência da gestão, na última semana, do município para a estatal.

As intervenções incluem obras na área de segurança operacional, recuperação da faixa de pista, reforço na sinalização horizontal e no balizamento luminoso (para operações noturnas), além da implantação e recuperação de barreiras de proteção.

As obras são consideradas essenciais para corrigir problemas estruturais e adequar o complexo às normas da aviação. O objetivo é derrubar as medidas restritivas impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e ampliar a operação do terminal, hoje limitada a 42 movimentos semanais.