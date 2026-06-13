Festa de Santo Antônio, em Bento, é mais uma data religiosa a reunir pré-candidatos na Serra; veja mais destaques

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Siqueira e Pasin se encontraram no lado de fora da igreja. Pablo Ribeiro / Agência RBS

Se tem um lugar fácil de encontrar políticos na Serra, são as festas religiosas. E o ano eleitoral intensifica a agenda de peregrinação dos pré-candidatos. Já havia sido assim na Romaria de Caravaggio, em Farroupilha, e na programação de Corpus Christi, em Flores da Cunha.

Neste sábado (13) não poderia ser diferente. A programação de Santo Antônio, em Bento Gonçalves, teve a presença da deputada federal Denise Pessôa (PT), que assistiu à missa pela manhã e aproveitou para receber a bênção de um dos freis.

Denise Pessôa a´roeitou para receber bênção dos freis. Pablo Ribeiro / Agência RBS

Políticos locais, é claro, também enfrentaram o dia de tempo fechado para conferir a programação. É o caso do deputado estadual e ex-prefeito de Bento, Guilherme Pasin (PP), que encontrou o também ex-prefeito e pré-candidato à Câmara dos Deputados, Diogo Siqueira (PL). Antes de chefiar o Executivo do município, Siqueira foi secretário da Saúde da gestão Pasin.

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Audiência para falar sobre as UPAs

A Comissão de Saúde da Câmara de Caxias, presidida pela vereadora Estela Ballardin (PT), realiza, na segunda-feira (15), às 19h, audiência pública para discutir o modelo de gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município. O encontro ocorre no plenário do Legislativo e será aberto à participação da comunidade.

A intenção é reunir profissionais da saúde, sindicatos, autoridades e usuários para avaliar desafios no funcionamento das unidades e debater alternativas de gestão.

A reunião ocorre menos de uma semana depois da troca de gestão nas duas unidades, agora sob responsabilidade da Associação Mão Amiga. Na manhã de sexta-feira (12), o prefeito Adiló Didomenico esteve nas UPAs para conversar com os funcionários e agradecer pela continuidade do serviço apesar da fase de transição.

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Entregas

A deputada Denise Pessôa (PT) está em tratativas para tentar trazer o presidente Lula a Caxias entre o fim deste mês e o próximo. A ideia é marcar etapas importantes dos projetos do aeroporto de Vila Oliva, da construção do viaduto da BR-116 com a Perimetral Norte e da implantação da UFRGS na Serra.

O aeroporto aguarda apenas a análise final de recursos para ter o vencedor da licitação para a obra homologado, o que pode ocorrer até o fim do mês. Também é esperada para junho a licitação da construção do viaduto. Já a UFRGS definiu o prédio onde instalará o campus, no bairro São Pelegrino, e pretende iniciar as atividades até agosto, com a compra do prédio até lá.