Executivo encaminha à Câmara novo projeto para autorizar a concessão da Maesa

Mercado público vai ocupar três pavilhões da Maesa. Vazquez Arquitetos,Spin Soluções Públicas Inteligentes e Rodrigues e Antunes Advogados / Divulgação

O Executivo encaminhou à Câmara de Caxias um novo projeto de lei para conceder a metade leste do complexo da Maesa. A aprovação do texto é condição essencial para que o município publique o edital para a contratação da parceria.

A Câmara já havia autorizado a concessão do espaço em dezembro de 2023. No entanto, a última revisão do projeto ampliou a área, incorporando todo o setor leste. Foram incluídos dois pavilhões, com faces para as ruas Treze de Maio e Plácido de Castro, que não estavam previstos na versão anterior.

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O novo projeto mantém o modelo de negócios inicial, sem aportes públicos e também a criação do Fundo Municipal de Restauração e Conservação da Maesa (Funmaesa).

O setor concedido vai abrigar o futuro mercado público, com acesso pela Rua Dom José Baréa, além de operações de gastronomia e eventos. A ampliação do espaço também vai permitir a instalação de estacionamento, principal fator apontado para o desinteresse do mercado na primeira versão do projeto.