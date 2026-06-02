Ex-secretária da Saúde de Caxias assumirá Hospital Geral

Daniele Meneguzzi foi secretária de Saúde no primeiro mandato de Adiló Didomenico. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A ex-secretária de Saúde de Caxias, Daniele Meneguzzi será a nova diretora executiva do Hospital Geral (HG). O nome foi confirmado no início da tarde desta terça-feira (2) em comunicado interno da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs).

Assinado pelo presidente da Fucs, Ubiratã Rezler, afirma que a nova diretora tem uma "trajetória consolidada" na saúde da cidade e da região.

Daniele ocupará o cargo deixado por Izar Muller Behs no dia 12 de maio e era apontada como um dos nomes mais fortes para a função.

A definição também ocorre no mesmo dia em que a Secretaria da Saúde de Caxias anunciou o rompimento do contrato com o Instituto Ideas, que administra as UPAs.

Nos bastidores circula a informação de que o município aguardava a definição da nova gestão do HG para colocar um ponto final no contrato com o Ideas. Isso porque há a expectativa de que a Fucs assuma a gestão das unidades do município e a ex-secretária poderia ser a pessoa responsável por conduzir a transição no serviço.