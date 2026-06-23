Estado tem até o dia 30 de junho para encaminhar a documentação da Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul

A Casa da Mulher Brasileira será instalada na Avenida Dr. Assis Antônio Mariani, no bairro São Caetano. Ulisses Castro / Agencia RBS

O governo do Estado tem até a próxima terça-feira (30) para encaminhar a documentação necessária para a construção da Casa da Mulher Brasileira em Caxias. O espaço irá concentrar serviços de atendimento e acolhimento a mulheres vítimas de violência.

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Os documentos necessários estão sendo inseridos na plataforma do governo federal. A partir de quarta-feira (1º), a Caixa Econômica Federal, que faz a liberação dos recursos da União, tem de 60 a 90 dias para analisar os dados. A partir disso, a licitação é autorizada e o Estado começa a elaborar a licitação.

O prazo para os trâmites venceria em setembro do ano passado, mas foi prorrogado para o fim deste mês. Segundo a Secretaria Estadual da Mulher, o trabalho está dentro do prazo estipulado, mas a data do lançamento da licitação depende do aval da Caixa.