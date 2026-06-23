André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Estado tem até o dia 30 de junho para encaminhar a documentação da Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul

Passo seguinte é aval da Caixa para o encaminhamento da licitação

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS