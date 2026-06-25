Estado solicita à CSG elaboração de projeto de viaduto no acesso a Monte Bérico, em Caxias

Projeto prevê rótula alongada no trecho. Engefoto/CSG/divulgação / Reprodução

O governo do Estado solicitou à concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) a elaboração de um projeto de construção de um viaduto no acesso à localidade de Monte Bérico, em Caxias, pela RS-122. O encaminhamento ocorreu a partir de reunião, na última terça-feira (23), entre o secretário da Reconstrução Gaúcha (que também trata de parcerias e concessões), Pedro Capeluppi, e representantes da comunidade.

A medida não significa a construção, de fato, da elevada. O Estado quer avaliar diferentes cenários no acesso ao bairro e levar o assunto à discussão no Conselho dos Usuários da concessão da Serra e do Vale do Caí.

No encontro, articulado pelo deputado estadual Elton Weber (PSD), representantes de Monte Bérico argumentaram que cerca de 12 indústrias, atende 20 mil pessoas dependem do acesso. Em audiências públicas e outras reuniões organizadas em Caxias, moradores da localidade têm apontado preocupação em relação à rótula alongada que será construída no ponto no processo de duplicação da rodovia.

O temor é que o dispositivo favoreça o aumento no número de acidentes, que caíram após a implantação de semáforos no entroncamento. A CSG argumenta que o projeto é baseado em estudos que apontam que a rotatória é adequada para um fluxo dos próximos 20 anos. Além disso, o Ministério Público (MP) determinou que o dispositivo seja monitorado por seis meses após a implantação.