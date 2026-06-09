Eduardo Leite volta a admitir reequilíbrio de concessões rodoviárias da Serra, mas não dá data

Raul Pereira / ALRS / Divulgação

O governador Eduardo Leite voltou a admitir a necessidade de reequilíbrio do contrato de concessão das rodovias da Serra e do Vale do Caí. Foi durante participação na CPI dos Pedágios, da Assembleia Legislativa, que teve a última sessão nesta segunda-feira (8). Leite compareceu voluntariamente para responder aos questionamentos dos deputados.

Perguntado sobre a situação do contrato operado pela concessionária CSG, o governador reconheceu que deve haver compensação em relação às obras de resiliência não previstas em contrato. Contudo, ele não deu prazo para que o reequilíbrio ocorra:

— Essa é uma discussão que enseja uma enorme complexidade técnica para que se possa atribuir corretamente os valores, valor, identificando quais são os tipos de obras, o diagnóstico dos locais que devem sofrer intervenção, com os tipos de soluções que devem ser implementadas e atribuindo valor a isso dentro da exploração da rodovia — afirmou.

Segundo o governador, o assunto é tratado pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha, com o acompanhamento da Agergs, a agência de regulação dos serviços concedidos. Durante depoimento à CPI em abril, o conselheiro-presidente do órgão, Marcelo Spilki, disse que ainda não haviam sido comprovados os valores a serem compensados.