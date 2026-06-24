De Mercado Maesa para Maesa - setor leste: alteração do nome de projeto gera temor sobre mercado público 

Mercado público vai ocupar três pavilhões da Maesa. Vazquez Arquitetos,Spin Soluções Públicas Inteligentes e Rodrigues e Antunes Advogados / Divulgação

A Frente Parlamentar A Maesa é Nossa solicitou à presidência da Câmara de Caxias uma audiência pública para debater o projeto de lei que autoriza a concessão de todo o setor leste do complexo à iniciativa privada. O pedido ainda não teve resposta.

Atualmente já existe a autorização de concessão, mas ela não contempla os pavilhões 6 e 8, que foram incluídos no projeto após revisão realizada pelo município. A aprovação do texto é condição para o município publicar o novo edital para contratar o parceiro privado, mas a proposta já vem sofrendo questionamentos.

Entre eles está a falta de detalhes da nova proposta, que será conhecida com o lançamento da licitação, e o novo nome do projeto a ser adotado na legislação. O projeto de lei propõe que a denominação passe a ser "Maesa - Setor Leste", em vez de "Mercado Maesa".

O temor, manifestado em carta pela União das Associações de Bairro (UAB), é de que a mudança abra caminho para não se implantar o mercado público no espaço. Por conta disso, o vereador João Uez (Republicanos) apresentou emenda determinando que os pavilhões 2, 4 e 5 - com face para a Rua Dom José Baréa - abriguem obrigatoriamente o mercado público.

Temor não tem fundamento

O secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antônio Feldmann, afirma que a modelagem da concessão aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) não apenas prevê como obriga que concessão da Maesa inclua o mercado público.

Feldmann diz, inclusive, ter se colocado à disposição da Câmara para esclarecer a questão.

— Essa é uma conquista garantida, não há nenhum risco de que não haja mercado público na concessão da Maesa — disse.