Daer discute futura ampliação de "pontos mais importantes" da Rota do Sol; veja destaques da política

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Rodovia pode ter grande aumento de fluxo com aeroporto e porto. Antonio Valiente / Agencia RBS

Em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, foi questionado a respeito de uma das maiores inquietações da região em termos de rodovias: qual o futuro da Rota do Sol com a implantação do aeroporto de Vila Oliva e o porto de Arroio do Sal?

Como já é de conhecimento, ainda não há um projeto concreto em relação à ampliação da rodovia, mas Faustino afirma que o assunto passa por discussões internas. As possibilidades cogitadas são de implantação de terceiras faixas ou duplicações "nas partes mais importantes".

É preciso aguardar — e cobrar — a solução a ser apresentada, mas investimentos apenas em partes da rodovia estão aquém daquilo que a região espera para uma estrada que terá tráfego de caminhões intensificado.

Uma saída sempre apontada é uma concessão, que Faustino não descarta dado o potencial de aumento de tráfego, mas que depende do contexto logístico da região. De qualquer forma, é algo a ser analisado pelo futuro governador, já que Eduardo Leite tem enfrentado dificuldade em emplacar as concessões pendentes em ano eleitoral.

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Falando em terceiras faixas

A CIC de Caxias sugeriu ao Daer a implantação de terceiras faixas na Rota do Sol já durante as obras de recuperação da rodovia, que estão em andamento.

O pedido está em ofício entregue a Luciano Faustino na terça-feira (16), em Porto Alegre, pelo vice-presidente de Indústria da entidade, Oliver Viezzer. O deputado estadual Neri, o Carteiro também estava presente.

A CIC também cobra a instalação de controlador de velocidade em Itati e a correção de curvas da RS-122, entre Flores da Cunha e Vacaria, em trecho administrado pela concessionária CSG.

Campus da UFRGS na Serra é credenciado

O Ministério da Educação (MEC) autorizou o credenciamento do novo Campus Serra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Caxias. A portaria foi publicada nesta sexta-feira (19) no Diário Oficial da União (DOU). A análise do pedido foi feita pela Secretaria de Educação Superior (Sesu) da pasta.

A unidade já tem reservado um montante de R$ 60 milhões, dividido entre a aquisição da sede, que receberá R$ 50 milhões, e a compra de equipamentos, com destinação de R$ 10 milhões. A compra do prédio está em andamento e o início das atividades está previsto para este ano.

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Maranata na CIC

O pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB, Marcelo Maranata, será o próximo palestrante da reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias. O tema da palestra será "Desafios para o Rio Grande voltar a vencer".

Serão abordados temas como a saída de gaúchos para outros Estados, o impacto da dívida com a União a partir de 2027 e a revisão do papel do Banrisul.