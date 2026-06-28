Custeio à saúde de Caxias chegou a 24,5% da receita municipal no primeiro quadrimestre

Reunião ocorreu na tarde de sexta-feira (26). Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

Cerca de 24,5% do total arrecadado por Caxias foi destinado à saúde no primeiro quadrimestre de 2026. É um percentual bem acima do mínimo constitucional de 15%.

Os dados foram apresentados em audiência pública na Câmara, sexta-feira (26), quando a Secretaria da Saúde também informou aplicação total de cerca de R$ 300 milhões no período.

Do total, 98,26% dos recursos foram concentrados em serviços, folha de pagamento, contratos de gestão, subvenções (transferências para cobrir despesas de custeio) e material de consumo.

O índice mantém o padrão dos últimos anos, sempre superior ao piso legal. Para se ter uma ideia, apenas 2025 teve percentual menor do que o registrado no primeiro quadrimestre. Em 2021, o volume de recursos beirou 27% da receita (veja abaixo).

Os números estão por trás do debate que se arrasta há anos a respeito do custeio das unidades de saúde da cidade, que recebem um volume expressivo de pacientes de outros municípios sem que haja contrapartida financeira. Ainda que Caxias receba mais recursos federais por ser referência a 48 municípios, o montante é claramente insuficiente para cobrir as despesas.

Diante do cenário, a aposta tem sido a busca de emendas parlamentares para complementar o orçamento e não apertar ainda mais o município, atualmente sem capacidade de assumir novos compromissos. Inclusive, o secretário da Saúde, Rafael Bueno, pediu aos vereadores para buscar novas emendas para o município.

Percentual da receita destinada à saúde