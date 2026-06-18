Comissão de ética da Câmara de Caxias deve analisar pedido de suspensão do vereador Hiago Morandi

A denúncia contra Hiago é baseada em um suposto vídeo que Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

A Comissão de Ética Parlamentar (CEP) da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul deve analisar o pedido de suspensão do mandato do vereador Hiago Morandi (Novo) nos próximos dias. A solicitação, feita pelo cidadão Jéferson Samuel Gomes Correa, alega que o parlamentar teria “infringido o código de ética da Casa”.

A denúncia foi acatada pela comissão e é baseada "na divulgação de um vídeo, em redes sociais e jornais, no qual o vereador aparece discutindo e interagindo de forma agressiva com cidadão que possivelmente seria morador de rua" , destaca no documento, sobre o suposto caso.

"Conclui-se que a denúncia em questão atende aos requisitos necessários para o seu acatamento. Ante o exposto, portanto, o presente parecer prévio é pelo acatamento da denúncia lançada pelo Documento Externo nº 87/2026", diz o ofício assinado pelo vereador Pedro Rodrigues (PL), presidente da Comissão de Ética Parlamentar.

Contudo, na prática, a comissão apenas aceitou o protocolo da denúncia, mas ainda deve emitir um parecer prévio sobre o conteúdo, para, depois, ser votado em plenário se será aberto ou não um processo administrativo ético-disciplinar contra Morandi. O prazo é de até cinco sessões ordinárias.

O que diz o vereador