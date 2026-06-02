Com pendências não resolvidas, possibilidade de nova greve nas UPAs de Caxias já era cogitada

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Vereadores fizeram reunião de emergência e decidiram chamar o secretário Rafael Bueno para prestar esclarecimentos. André Fiedler / Agência RBS

O acordo realizado em meio ao feriadão de Caravaggio encerrou a primeira paralisação de equipes das UPAs de Caxias, mas nem de longe resolveram todas as pendências envolvendo o Instituto Ideas, que administra as unidades. Os profissionais, aguardavam a regularização da situação até o fim da semana.

O encaminhamento não se confirmou e a possibilidade de uma nova paralisação começou a ganhar força no fim de semana. Mesmo assim, em uma reunião com os 23 vereadores na segunda-feira (1), o prefeito Adiló Didomenico disse que a administração municipal havia conversado com o sindicato e não trabalhava com o risco de greve.

Não foi o que aconteceu: à meia-noite desta terça-feira (2) as equipes voltaram a paralisar reivindicando, inclusive, pagamentos de meses anteriores, pelo quais o município repassou o recurso, mas o Ideas não encaminhou os pagamentos.

Na sessão da Câmara, pela manhã, vereadores reagiram imediatamente para cobrar do município um encaminhamento. Um grupo de vereadores, a maior parte da oposição, chegou a fazer uma reunião informal no saguão do plenário para definir que ação tomar no âmbito do Legislativo.

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A definição foi por chamar o secretário Rafael Bueno, que rapidamente compareceu e foi sabatinado em um espaço de Tribuna Livre não previsto inicialmente na sessão, mas aberto diante da crise.

À imprensa e posteriormente aos vereadores, Bueno anunciou o rompimento do contrato com o Ideas na próxima terça-feira (9) e a contratação de outra empresa em caráter emergencial, com contrato de 90 dias, mas que deve se tornar definitivo depois desse prazo. O processo de rompimento contratual tramitava desde janeiro.

Outra medida anunciada foi a retenção de R$ 6 milhões como compensação de valores pagos ao Ideas, mas cuja utilização não foi devidamente comprovada. A regularização do pagamento mais recente deve ocorrer diretamente aos funcionários, sem passar pelo instituto. Além disso, o secretário afirmou que o município deve entrar com ação para a Justiça decretar a ilegalidade da greve, uma vez que não houve o aviso formal com a antecedência necessária.

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A nova empresa

Rafael Bueno não disse qual deve ser a nova empresa a administrar as UPAs, mas deu pistas, afirmando que ela irá “estender a mão para Caxias”:

— Vai ser como a fênix, em meio ao caos ela vai ressurgir e vai dar vida. Pode ter certeza disso. Porque quem assumirá vai ter o compromisso com a vida das pessoas. Podem ter certeza e me cobrem disso.

Nos bastidores, fala-se na Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs), que já administrou a UPA Zona Norte em um período emergencial, com resultado muito elogiado. A saída ocorreu somente devido à necessidade de uma licitação para a gestão do espaço.

A probabilidade é reforçada pela declaração de Adiló, na reunião de segunda, de que se estudava formas legais de a Fucs assumir o contrato, embora ela tivesse ficado na quarta colocação da licitação. Para além das questões legais, no entanto, também se discutia um reajuste nos valores.

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Nova gestão do Hospital Geral

Outra informação que circula nos bastidores é de que o município aguardava a definição da nova gestão do Hospital Geral, mantido pela Fucs. Com a saída de Izar Muller Behs, no dia 12 de maio, um dos nomes mais fortes para assumir o cargo era da ex-secretária da Saúde Danielle Meneguzzi, que foi confirmada nesta terça-feira (2).