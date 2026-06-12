André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Com decisão inesperada, transferência do aeroporto de Caxias para a Infraero tem mais perguntas do que respostas

Município já dava assunto como encerrado quando foi informado de que estatal irá assumir Hugo Cantergiani

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS