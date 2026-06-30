André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Cerimônia nesta quarta-feira marca inauguração do sinal aberto da TV Câmara de Caxias

Canal funcionará no formato multiprogramação, com transmissão também da TV Assembleia, TV Câmara dos Deputados e TV Senado

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS