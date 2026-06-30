Cerimônia nesta quarta-feira marca inauguração do sinal aberto da TV Câmara de Caxias

Sessões serão transmitidas no canal 11.3. Isadora Lopes / Divulgação

A sessão da Câmara de Caxias desta quinta-feira (2) será a primeira a ser transmitida pelo sinal aberto da TV Câmara. O sinal no canal 11 de Caxias já está no ar, mas ainda sem a operação plena, que vai ocorrer a partir da noite desta quarta-feira (1), quando será realizada a solenidade oficial de lançamento.

O ato vai ocorrer às 19h, no plenário, com a presença de autoridades, entre elas, Marcelo Konarzewski, gerente substituto da Anatel no Rio Grande do Sul.

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O novo canal vai operar com multiprogramação, ou seja, além da grade do Legislativo municipal, no canal 11.3 serão transmitidos os sinais da TV Câmara dos Deputados, TV Senado e TV Assembleia. O alcance não vai ficar restrito a Caxias. Vai abranger várias cidades da região, chegando até o Vale do Sinos.