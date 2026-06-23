Câmara rejeita processo disciplinar contra Hiago Morandi

Vereadores de Caxias rejeitaram, nesta terça-feira (23), a abertura de processo disciplinar contra Hiago Morandi (Novo). A análise era baseada em duas denúncias protocoladas na semana passada que acusavam o parlamentar de supostamente agredir uma pessoa em situação de rua com base em um vídeo que circulou pelas redes sociais. O placar foi de 11 votos contrários e oito favoráveis pela abertura do procedimento.
O caso é citado pelo Ministério Público (MP) em denúncia apresentada nesta segunda-feira (22) em que pede que o vereador pague indenização de R$ 500 mil por exploração de imagem de pessoas em situação de rua.
O parecer prévio da comissão de ética, assinado pelo vereador Pedro Rodrigues (PL), recomendava a admissibilidade da denúncia e instauração de apuração para analisar os fatos denunciados. Com o resultado, porém, ambos os processos serão arquivados.
Entre os vereadores que se pronunciaram pelo arquivamento das denúncias estão Sandro Fantinel (Republicanos), Daiane Mello (PL) e Capitão Ramon (PL). O principal argumento é de que o caso deve ser avaliado por órgãos de investigação e não compete à Câmara julgar a questão.
Já os vereadores Lucas Caregnato (PT), Andressa Marques (PCdoB), Rose Frigeri (PT) e Cláudio Libardi (PCdoB) se manifestaram favoráveis pela abertura do processo. O argumento era de que a análise do Legislativo não tem relação com a investigação da polícia ou do MP e "que rejeitar o pedido faria a Casa passar vergonha".
Defesa argumenta que provas são ilegais
Antes da manifestação dos vereadores, houve o pronunciamento do advogado de Hiago, Airton Barbosa de Almeida. Ele classificou as duas denúncias como “genéricas”, que “já nasceram mortas” por entender que o vídeo citado nas representações é uma prova ilegal.
O argumento é a falta de informações sobre a origem das imagens e como elas supostamente vazaram dos órgãos responsáveis pelo monitoramento público. Essa também deve ser a linha da defesa em outras instâncias.
Resultado da Votação
- Wagner Petrini/PSB (Presidente) —Não votou
- Aldonei Machado/PSDB — Voto contrário
- Alexandre Prestes Bortoluz/PROGRESSISTAS —Parlamentar ausente
- Andressa Campanher Marques/PCdoB— Voto favorável
- Andressa Mallmann Bassani/PDT — Voto contrário
- Calebe Becher Garbin/PROGRESSISTAS —Parlamentar ausente
- Cláudio Libardi Junior/PCdoB — Voto favorável
- Cristiano Becker da Silva/PRD — Voto contrário
- Daiane Mello/PL — Voto contrário
- Elisandro Fiuza Gonçalves/REPUBLICANOS — Voto contrário
- Estela Balardin da Silva/PT — Voto favorável
- Hiago Stock Morandi/NOVO — Voto contrário
- João Jocemar Uez Pezzi/REPUBLICANOS — Voto contrário
- José de Jesus Freitas Abreu/PDT — Voto favorável
- Jose Pascual Dambrós/PSB — Voto favorável
- Juliano Valim Soares/PSD — Voto favorável
- Lucas Caregnato/PT — Voto favorável
- Marisol Santos/PSDB — Parlamentar ausente
- Pedro Rodrigues/PL — Voto contrário
- Ramon de Oliveira Teles/PL — Voto contrário
- Rose Frigeri/PT — Voto favorável
- Sandra Bonetto/NOVO — Voto contrário
- Sandro Luiz Fantinel/ REPUBLICANOS — Voto contrário