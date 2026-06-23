Câmara rejeita processo disciplinar contra Hiago Morandi

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Parlamentar foi cumprimentado por apoiadores após o resultado. André Fiedler / Agência RBS

Vereadores de Caxias rejeitaram, nesta terça-feira (23), a abertura de processo disciplinar contra Hiago Morandi (Novo). A análise era baseada em duas denúncias protocoladas na semana passada que acusavam o parlamentar de supostamente agredir uma pessoa em situação de rua com base em um vídeo que circulou pelas redes sociais. O placar foi de 11 votos contrários e oito favoráveis pela abertura do procedimento.

O caso é citado pelo Ministério Público (MP) em denúncia apresentada nesta segunda-feira (22) em que pede que o vereador pague indenização de R$ 500 mil por exploração de imagem de pessoas em situação de rua.

O parecer prévio da comissão de ética, assinado pelo vereador Pedro Rodrigues (PL), recomendava a admissibilidade da denúncia e instauração de apuração para analisar os fatos denunciados. Com o resultado, porém, ambos os processos serão arquivados.

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Entre os vereadores que se pronunciaram pelo arquivamento das denúncias estão Sandro Fantinel (Republicanos), Daiane Mello (PL) e Capitão Ramon (PL). O principal argumento é de que o caso deve ser avaliado por órgãos de investigação e não compete à Câmara julgar a questão.

Já os vereadores Lucas Caregnato (PT), Andressa Marques (PCdoB), Rose Frigeri (PT) e Cláudio Libardi (PCdoB) se manifestaram favoráveis pela abertura do processo. O argumento era de que a análise do Legislativo não tem relação com a investigação da polícia ou do MP e "que rejeitar o pedido faria a Casa passar vergonha".

Defesa argumenta que provas são ilegais

Antes da manifestação dos vereadores, houve o pronunciamento do advogado de Hiago, Airton Barbosa de Almeida. Ele classificou as duas denúncias como “genéricas”, que “já nasceram mortas” por entender que o vídeo citado nas representações é uma prova ilegal.

O argumento é a falta de informações sobre a origem das imagens e como elas supostamente vazaram dos órgãos responsáveis pelo monitoramento público. Essa também deve ser a linha da defesa em outras instâncias.

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