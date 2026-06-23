Câmara de Caxias derruba proposta de mudar horário das sessões para a tarde

Vereadores de Caxias rejeitaram nesta terça-feira (23) a proposta de transferir as sessões para as 16h45min. A mudança era discutida no âmbito do projeto do novo Regimento Interno da Casa e havia sido apresentada como uma emenda ao texto.
A proposta das novas regras prevê que a sessão passe a se iniciar às 8h15min, 15 minutos antes do horário atual. Os vereadores Andressa Marques e Cláudio Libardi, ambos do PCdoB, além de João Uez (Republicanos), defendiam a transferência para as tardes sob o argumento de facilitar o acompanhamento das sessões pelo público.
Libardi também argumentou que seria uma forma de permitir aos vereadores ter outro trabalho, sob o entendimento de que viver exclusivamente da função distorce o papel do vereador. Os três foram os únicos a votar favoráveis à mudança.
Os demais vereadores citaram o aumento de custos com horas extras de servidores, entre outras questões, para rejeitar a proposta. O novo Regimento Interno foi aprovado e as novas regras, com sessões às 8h15min, passam a valer na próxima semana.