Câmara de Caxias derruba proposta de mudar horário das sessões para a tarde

Sessões passarão a começar 8h15min. Isadora Lopes / Divulgação

Vereadores de Caxias rejeitaram nesta terça-feira (23) a proposta de transferir as sessões para as 16h45min. A mudança era discutida no âmbito do projeto do novo Regimento Interno da Casa e havia sido apresentada como uma emenda ao texto.

A proposta das novas regras prevê que a sessão passe a se iniciar às 8h15min, 15 minutos antes do horário atual. Os vereadores Andressa Marques e Cláudio Libardi, ambos do PCdoB, além de João Uez (Republicanos), defendiam a transferência para as tardes sob o argumento de facilitar o acompanhamento das sessões pelo público.

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Libardi também argumentou que seria uma forma de permitir aos vereadores ter outro trabalho, sob o entendimento de que viver exclusivamente da função distorce o papel do vereador. Os três foram os únicos a votar favoráveis à mudança.