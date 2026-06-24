Área do futuro aeroporto de Vila Oliva deve ter primeiras intervenções até agosto, projeta secretário

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Área já está pronta para receber as obras. Fokuss Videojornalismo/Prefeitura de Caxias / Divulgação

Com o anúncio do Consórcio Serra Gaúcha - Vila Oliva como vencedor da licitação para construir o novo aeroporto de Caxias, técnicos da prefeitura e do grupo de empresas liderado pela Terracom Construções Ltda correm para cumprir os trâmites para assinatura do contrato e início das obras.

As etapas agora envolvem a constituição formal do consórcio, apresentação de documentos e de seguro-garantia da obra. Em seguida, fica autorizada a assinatura do contrato.

Com a parceria formalizada, é possível dar a ordem de início, o que também abre prazo para outras obrigações. O primeiro passo é o consórcio entregar registros técnicos de profissionais, plano de execução das obras (com prazo de 15 dias) e projeto executivo (com prazo de dois meses).

Essas últimas etapas, porém, não impedem o início dos primeiros trabalhos físicos na área. Por conta disso, há a expectativa do secretário do Planejamento, Antônio Feldmann, de que as primeiras ações de instalação do canteiro de obras possam ocorrer entre julho e agosto.

A seleção do consórcio para a construção de Vila Oliva levou seis meses em uma disputa acirrada entre o grupo vencedor e o Consórcio Aero Caxias, liderado pela empresa Artec SA, com sede em Brasília. Tanto a Terracom, com sede em Cubatão (SP), quanto a Artec contam com experiência em obras de grande porte, inclusive de aeroportos.

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Desafio

Prefeito desafiou empresa e técnicos do município a assinar contrato na próxima semana, Ricardo Rech / Divulgação

O resultado da licitação de Vila Oliva foi anunciado pelo prefeito Adiló Didomenico na cerimônia de assinatura da transferência de gestão do aeroporto Hugo Cantergiani à Infraero, nesta terça-feira (23). O ato contou com a presença do diretor comercial da Terracom Construções, Sávio Magalhães Leal.

Enquanto se cumprimentavam, Adiló desafiou o executivo e o superintendente Financeiro de Compras e Licitações de Caxias, Leonardo Weinert Correia, a encaminhar os trâmites para assinar o contrato já na próxima semana.

A ideia é ter tudo pronto para tentar encaixar a cerimônia em uma agenda que o presidente Lula deve cumprir no Estado. Se a vinda dele a Caxias for viabilizada, a ideia também é tratar do viaduto da BR-116 e do campus da UFRGS.

Recados

Além dos discursos de comemoração, a cerimônia também teve espaço para recados.

O principal deles foi a respeito dos recursos para a construção do novo aeroporto. O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, o prefeito Adiló Didomenico e os deputados Denise Pessôa e Paulo Pimenta, do PT, lembraram que os recursos para a construção sempre estiveram reservados desde o convênio firmado entre município e União em 2019.

As declarações ocorreram na presença do senador Luiz Carlos Heinze (PP), que em apoio à candidatura de Maurício Scalco (PL) à prefeitura, em 2024, havia dito que o município havia perdido os recursos. Heinze não tocou no assunto.