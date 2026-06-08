Após questionamentos do MP, Câmara de Caxias vai alterar lei que cria chefias de gabinete

Câmara criou cargo no início do ano, mas nem todos os vereadores preencheram. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Câmara de Caxias analisa projeto de lei proposto pela Mesa Diretora para alterar a legislação que cria e determina as atribuições dos chefes de gabinete dos vereadores. A proposta foi apresentada após questionamentos do Ministério Público (MP).

Os apontamentos, segundo o diretor-geral da Câmara, Igor Schmaedeke, são de que a atual legislação não deixa claro que as funções previstas para o cargo são as que o MP entende como as adequadas. Conforme o órgão, chefes de gabinete devem exercer funções mais voltadas ao assessoramento político, e não atribuições administrativas.

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Dessa forma, o novo texto pretende fixar tarefas como coordenação e planejamento do trabalho da equipe de assessores, organização da agenda política do gabinete e interlocução com outros órgãos da administração pública, entre outras. O texto pode ser votado na próxima semana.