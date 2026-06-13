Após anúncio da Infraero, prefeitura de Caxias e Anac alinham investimentos para corrigir problemas no aeroporto

Reunião ocorreu de forma virtual. Ícaro de Campos / Divulgação

A prefeitura de Caxias e técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) alinharam que o município seguirá com as ações já planejadas para corrigir problemas no Aeroporto Hugo Cantergiani, mesmo com o anúncio de transferência da gestão para a Infraero. O acordo foi firmado em reunião online nesta sexta-feira (12).

As intervenções envolvem obras já em andamento, como recuperação do muro e melhorias na estrutura de acesso ao pátio 2, e medidas ainda não iniciadas, como a ampliação do terminal de passageiros. A ideia é não interromper as ações exigidas pela Anac para retirar as restrições operacionais do aeroporto, que atualmente impedem a ampliação de voos comerciais.

Enquanto isso, vai se trabalhar na transição da gestão para a Infraero. O processo deve começar a se desenhar de forma mais clara a partir da próxima quarta-feira (17), quando está prevista a visita do presidente da estatal, Rogério Barzellay, a Caxias.