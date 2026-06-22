Aberta a contratação de obra que promete acabar com alagamentos na Vila Ipiranga, em Caxias; veja mais destaques de política

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Estrutura será linear e ocupará trechos de vias do bairro Cristo Redentor. Ricardo Rech / Divulgação

Foi publicado na última sexta-feira (19) o edital para contratar a construção do tanque de amortecimento da água da chuva que atenderá a Vila Ipiranga, no bairro Cristo Redentor. A abertura das propostas está marcada para o dia 3 de julho, às 9h.

Ao contrário de outros reservatórios semelhantes, a solução projetada para a região não deve ocupar um terreno. A construção vai ocorrer ao longo da própria rede de drenagem, no subsolo das ruas Raymundo Correa, Silveira Martins e Padre Antônio Vieira.

Serão vários tanques menores, de concreto armado, que, somados, terão capacidade para 4,5 milhões de litros. A estrutura vai reter esse volume de água em períodos de chuva intensa e liberar aos poucos na rede, evitando alagamentos na Vila Ipiranga e, em última instância, em Galópolis.

A obra está orçada em R$ 10,7 milhões e tem prazo de execução de um ano e meio. Apesar de ser licitada individualmente, a intervenção foi inserida no programa Canaliza Caxias, que conta com recursos repassados pelo Samae.

Bolo e exaltação

Adiló garantiu pedaço do bolo. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Caxias chega aos 136 anos com desafios financeiros importantes a serem resolvidos e no aguardo do avanço de projetos que podem definir o futuro da cidade. Os temas difíceis, porém, deram espaço à celebração no evento de aniversário realizado sábado (20) na Praça Dante Alighieri.

O público que se aglomerou para cantar parabéns e comer o bolo preparado para a festa ouviu discursos exaltando as qualidades de Caxias.

O prefeito Adiló Didomenico, por exemplo, destacou a característica acolhedora da cidade e de como ele próprio foi recebido quando optou por se instalar por aqui — episódio que sempre faz questão de lembrar quando fala sobre Caxias.

Além de ajudar a distribuir o bolo ao público, Adiló aproveitou para garantir o seu pedaço.

PPCI para preservar acervo

Autorização para o trabalho ocorreu na última semana. Ricardo Rech / Divulgação

A Casa de Pedra, o Museu Municipal Maria Clary Frigeri Horn e o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, em Caxias, vão receber Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCIs). A ordem de início do serviço, orçado em R$ 422 mil e com prazo de nove meses para execução, foi assinada na semana passada.

As intervenções buscam adequar os espaços às exigências técnicas de segurança. A proteção contra incêndio, no caso de museus, vai além da própria preservação do edifício e dos visitantes. É uma medida necessária para reduzir o risco de perda do acervo de documentos e objetos que guardam a história da cidade.

Homenagem

Entrega ocorreu na última sexta-feira (19). Bruno Zulian / Divulgação

O ex-reitor da Universidade de Caxias do Sul Gelson Rech foi homenageado nos 60 anos da representação caxiense da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra no RS (Adesg).

Ele recebeu troféu, medalha e certificado em ato realizado na sexta-feira (19) no Instituto Memória Histórica e Cultural da UCS, em reconhecimento ao período em que esteve à frente da reitoria, entre 2022 e 2026.

Em retribuição, Rech fez a entrega do livro "Sesquicentenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul — 1875-2025" à biblioteca da Adesg. Produzida pela UCS, a obra reúne 66 autores e integra iniciativa da instituição voltada à marca histórica.

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Agenda

A Assembleia Legislativa (ALRS) realiza em Caxias, na próxima segunda-feira (29), a 7ª Plenária do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional. Com o tema "Municipalismo Agora", a reunião é voltada à região formada pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) Campos de Cima da Serra, Hortênsias e Serra.