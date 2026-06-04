"A Serra é a terra do trabalho", diz a pré-candidata ao Piratini, Juliana Brizola, durante sua estadia na Serra  

André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

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Notícia

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Marcelo Mugnol

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