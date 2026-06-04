"A Serra é a terra do trabalho", diz a pré-candidata ao Piratini, Juliana Brizola, durante sua estadia na Serra  

Durante a agenda em Caxias do Sul, Edegar Pretto e Juliana Brizola estiveram na Marcopolo, uma das maiores fabricantes de ônibus da América Latina. Danielle Goulart / Divulgação

O editor Marcelo Mugnol colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

A pré-candidata a governadora, Juliana Brizola (PDT) está percorrendo cidades da Serra, neste feriadão de Corpus Christi. Na agenda, eventos de lançamento do Movimento Coração Gaúcho, a plataforma de construção do plano de governo da pré-candidatura ao Palácio Piratini.

Leia Mais Assembleia aprova em segundo turno PEC que cria as regras para o turismo no RS; veja mais destaques

Ao lado de Edegar Pretto (PT), Juliana Brizola está visitando Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves e Farroupilha.

— A Serra é a terra do trabalho, da indústria e de um dos maiores polos metalmecânicos do país. E nos mostra todos os dias a força de quem empreende, produz e gera empregos —disse a pré-candidata do PDT, em meio a visitas a Marcopolo e a Associação de Empresas de Micro, Pequeno e Médio Porte do RS (Microempa), em Caxias.

Nesta quinta-feira (4), a pré-candidata esteve ainda na Fenavinho e ExpoBento, em Bento Gonçalves e visitou a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes e os tapetes de Corpus Christi, em Flores da Cunha.

Na sexta-feira (6), ela cumpre agenda em Farroupilha.

Também integram a comitiva Paulo Pimenta (PT) e Manuela D’Ávila (PSOL), pré-candidatos ao Senado.

Articulação local