A dois dias da prestação de contas, Câmara aprova pedido de informações sobre a Festa da Uva

Aprovação ocorreu na sessão desta terça-feira (16). Isadora Lopes / Divulgação

Vereadores aprovaram nesta terça-feira (16), em regime de urgência, pedido de informações a respeito da prestação de contas da Festa da Uva 2026. O requerimento foi apresentado três dias antes da coletiva marcada pela direção da festa para a apresentação de resultados, que será na manhã desta quinta.

A base governista diz que a data já estava marcada na semana passada, mas a vereadora Sandra Bonetto (Novo), que assina o pedido, disse não ter sido informada.

Nos bastidores, a informação é de que, mesmo se não houver prejuízo, o resultado da edição de 2026 não deve pagar as dívidas que o evento tem de edições anteriores.

Outro pedido de informação aprovado diz respeito à parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil. É o segundo questionamento sobre o tema encaminhado pela Câmara ao Executivo, ambos de autoria da vereadora Sandra Bonetto (Novo).

O objetivo é entender por que o primeiro pedido, de novembro de 2025, teve como resposta que as adequações orçamentárias para o projeto haviam sido realizadas, enquanto estudo realizado meses depois apontou que a construção de 31 escolas poderia gerar déficit de R$ 1,5 bilhão ao município.

Demissões

Durante a discussão sobre a PPP da Educação, o líder do governo, vereador Calebe Garbin (PP), reconheceu que houve problemas com a PPP:

— Se estivesse tudo certo, não haveria demissões. Esse é o atestado fático de que tem problema — afirmou.

Embora os nomes não tenham sido citados, as menções são aos ex-secretários Marcus Vinicius Caberlon e Gilberto Galafassi. A saída de Galafassi, porém, ocorreu após o município perder a certificação de convênios junto ao Estado