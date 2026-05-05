Vereadores de Caxias querem informações sobre raio X estragado há 40 dias na UPA Zona Norte; veja mais destaques

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Equipamento fica na UPA Zona Norte Porthus Junior / Agencia RBS

O raio X estragado há 40 dias na UPA Zona Norte levou a Comissão de Saúde da Câmara a pedir informações ao Executivo a respeito das ações para reparar o equipamento. O requerimento foi proposto pelo vereador Hiago Morandi (Novo) e assinado pelos demais integrantes da comissão.

A aprovação ocorreu nesta terça-feira (5) por unanimidade e a oposição aproveitou para desgastar o governo, listando problemas da gestão. Já a base governista disse que o município tem cobrado o reparo da máquina desde o momento em que estragou e que nenhum paciente ficou sem o exame, realizado na UPA Central durante o período.

Segundo a Secretaria da Saúde, a peça necessária para o conserto está em trânsito e tem entrega prevista para esta quinta-feira (7).

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Poucas pendências para a TV Câmara

Reuniões ocorreram na semana passada. Rúbia Machado / Divulgação

Integrantes da Mesa Diretora da Câmara de Caxias estiveram em Brasília na última semana para a 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. Integraram a comitiva o presidente Wagner Petrini (PSB), além de Lucas Caregnato (PT), Bortola (PP) e Andressa Mallmann (PDT).

Entre as questões tratadas esteve a implantação da TV Câmara em sinal aberto na cidade. O processo já está avançado e depende de uma reunião prevista para este mês com a Anatel, a fim de discutir a potência de transmissão. No fim do ano passado, se constatou que a potência prevista poderia interferir nos sinais das TVs legislativas de Porto Alegre e Sapucaia do Sul. A expectativa é de que após as definições da reunião seja possível agendar o início da transmissão.

A agenda incluiu ainda tratativas para destravar a construção de 496 moradias do Minha Casa, Minha Vida no bairro Nossa Senhora das Graças e reuniões com os deputados federais Paulo Pimenta (PT), Afonso Hamm (PP), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e Pedro Campos (PSB).

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Retribuição

Posse ocorreu no último domingo (3). Andréia Copini / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico participou, domingo (3), da posse de Ubiratã Rezler como presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs).

Além da relação institucional (Rezler já foi presidente do Simecs e atualmente comanda a CIC Caxias), outras questões contribuem para a proximidade entre ambos. Rezler aceitou o convite de Adiló, por exemplo, para ser um dos vice-presidentes da Comissão Comunitária da Festa da Uva 2026.