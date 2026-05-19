Vereador de Farroupilha preso por descumprir medida protetiva retorna à Câmara e apresenta defesa contra cassação: "medida extrema"

Afastado das funções desde que deixou a Penitenciária Regional de Caxias do Sul (Pics), no dia 9 de abril, o vereador Maurício Bellaver (PL), voltou ao trabalho na Câmara de Farroupilha nesta segunda-feira (18). A prisão ocorreu por descumprimento de medida protetiva contra a ex-esposa, enquanto o afastamento após a soltura se deu em função de um atestado psiquiátrico.

Com o retorno, Bellaver também apresentou a defesa prévia no processo de cassação aberto na Câmara após o episódio. O documento de 10 páginas não afasta a possibilidade de o Legislativo analisar o caso, mas considera a cassação uma medida extrema. O entendimento é de que o caso está relacionado a um "conflito de natureza privada e familiar, atualmente submetidos à esfera criminal" e não envolve as funções públicas de Bellaver ou a própria Câmara de Vereadores.

O documento aponta ainda que o Código de Ética da Casa não prevê cassação de mandato para casos como o do vereador do PL. Além disso, diz a defesa, o parlamentar está passando por tratamento médico e o Ministério Público (MP) entendeu não haver mais risco à ex-esposa a ponto de mantê-lo na prisão.

Com a entrega da defesa prévia, o relator da Comissão Processante, vereador Juliano Baumgarten (PSB), precisa elaborar um parecer inicial. A expectativa é de que a entrega ocorra nesta sexta-feira (22).