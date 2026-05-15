União libera R$ 50 milhões para o início das obras do novo aeroporto de Caxias

Obras estão previstas para começar neste ano. Fokuss Videojornalismo/Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação,Aeroporto da Serra Gaúcha

O governo federal depositou R$ 50 milhões para o início das obras do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias. Com a liberação, o montante, previsto no orçamento de 2026, foi repassado para uma conta do município reservada para a construção.

O valor se soma a outros R$ 10 milhões repassados no mês passado para a contratação de uma empresa responsável pelo gerenciamento do programa ambiental da obra. Além disso, outros R$ 563 mil, que haviam sobrado da contratação dos projetos, também foram depositados para utilização na obra.

Todos os valores têm origem no Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) e estavam previstos em convênio firmado em 2019. Em dezembro, o município já havia recebido R$ 15 milhões previstos no orçamento de 2025. Todo o aeroporto está orçado em R$ 146 milhões.

Análise de recursos

Com o dinheiro na conta, o município trabalha agora na análise dos recursos apresentados pelos dois consórcios melhores colocados na licitação do terminal.

São questionamentos técnicos que envolvem a documentação apresentada e a pontuação atribuída a cada um no ranking. A classificação ocorre por pontos porque a seleção envolve capacidade técnica e preço.