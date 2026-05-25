UFRGS recebe cinco propostas de imóveis para sede do Campus Serra em Caxias do Sul

As propostas ainda passam por análise por uma comissão da universidade. Félix Zucco / Agencia RBS

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

Aumentou ainda mais a disputa da futura sede do Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias do Sul. Nesta segunda-feira (25), a instituição divulgou que recebeu cinco propostas de imóveis interessados em sediar a estrutura acadêmica na região serrana.

Segundo a nota divulgada pela UFRGS, neste momento, os nomes dos proponentes e o conteúdo das ofertas ainda não serão divulgados, já que esta etapa inclui verificação documental e poderá envolver solicitação de informações complementares para detalhamento e confirmação do atendimento às exigências previstas no edital.

Entretanto, a coluna apurou que, pelo menos, duas propostas devem estar na disputa: a do Edifício Sofia, antigo prédio utilizado pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), no cruzamento das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César, no bairro São Pelegrino, e o antigo Pastifício Caxiense, na Rua Feijó Júnior, também na mesma região. Além disso, a assessoria da universidade não quis confirmar se todos os imóveis são de Caxias ou se há outras cidades disputando.

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Ainda conforme a nota, a previsão é que, na próxima semana, depois da documentação passar pela comissão de avaliação, as propostas consideradas aptas avancem para a etapa de avaliação técnica, que inclui: estudo da organização e distribuição dos ambientes, além de vistoria in loco conduzida por servidores da Superintendência de Infraestrutura (Suinfra).

Não há previsão para a conclusão do Chamamento Público, porém, no certame, era solicitado que as propostas tivessem validade de, pelo menos, 180 dias. Como a expectativa da reitora é iniciar as aulas em agosto, provavelmente tentarão adiantar o processo.

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O orçamento definido pelo Governo Federal para implantação do Campus Serra é de R$ 60 milhões, sendo R$ 50 milhões para compra/construção da sede e R$ 10 milhões para equipamentos e outras despesas.

Ordem cronológica das etapas do processo*

1- Divulgação do Chamamento Público

Publicação da Chamada Pública com abertura do processo de prospecção de imóveis para futura instalação do Campus Serra.

2 – Período de envio das propostas

Recebimento das manifestações de interesse e documentação dos proponentes.

3 - Análise documental e diligências

As propostas e documentos começam a ser analisados pela Comissão de Avaliação. Nesta etapa, poderão ser realizadas diligências, com envio de pedidos de complementação documental, esclarecimentos sobre as propostas e saneamento de dúvidas junto aos interessados. Caso não sejam necessárias diligências complementares, o processo seguirá diretamente para a etapa de avaliação técnica.

4 - Avaliação técnica e vistoria in loco

As propostas consideradas aptas avançarão para a etapa de avaliação técnica, que inclui estudo da organização e distribuição dos ambientes, além de vistoria in loco realizada por técnicos da Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA), entre eles engenheiros e arquitetos.

5 - Divulgação do resultado do Chamamento Público

Após a conclusão das análises documentais e técnicas, será emitido relatório de julgamento e habilitação contendo os nomes de todos os participantes. O resultado será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) .

6 – Prazo recursal

Após a publicação do resultado, será aberto prazo recursal de três dias úteis, conforme previsto em edital.

*As etapas poderão sofrer ajustes conforme a complexidade das análises técnicas, diligências e eventuais recursos administrativos, conforme a assessoria da UFRGS.

Além disso...

A reitora Marcia Barbosa deve cumprir agenda em Bento Gonçalves nesta terça-feira (26) para conhecer a realidade do setor produtivo da cidade. Os encontros devem ocorrer nos mesmos moldes que foram feitos em outros municípios da região, para entender como os cursos da universidade podem auxiliar os negócios locais.

A primeira parada será na CIC, no bairro Fenavinho, às 10h30min. Depois, a reitora segue a visita nas empresas Ludfor Energia, na Multimóveis e termina na Logimatec.