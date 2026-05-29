Três empresas são classificadas para prestar serviços funerários em Caxias; veja mais destaques da política

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A concessão para a nova concessionária do serviço é de 10 anos, com possibilidade de prorrogação. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Após muitas idas e vindas, que envolveram remodelações e adiamentos do edital de licitação — além de debate intenso nas últimas eleições municipais — foram reveladas nesta sexta-feira (29) as concorrentes para a prestação de serviços funerários em Caxias. Três empresas apresentaram propostas e foram classificadas no certame.

A seleção ocorreu por meio de nota técnica, formulada a partir da capacidade técnica e do valor de outorga oferecida pelas interessadas. A primeira classificada foi a Previr Serviços Funerários SA, que têm atuação em Porto Alegre. Na segunda colocação ficou a L.Formolo, que já atua em Caxias, seguido da Angelus Ltda, também com atuação em Porto Alegre e cidades do entorno.

O resultado ainda não está homologado porque há prazo de recursos, e ao menos parte das empresas manifestou intenção de recorrer. Apesar disso, as três empresas estão preliminarmente aptas a assumir o serviço na cidade, já que o edital limitava a quatro o total de prestadora de serviços.

O contrato tem prazo de 10 anos, com possibilidade de renovação, e exigências mínimas de prestação de serviço, especialmente com relação aos velórios sociais, oferecidos gratuitamente a famílias sem condições de pagar.

Recepção

Adiló recepcionou Caiado na CIC. Ariéli Ziegler / Agência RBS

A passagem de Ronaldo Caiado (PSD) por Caxias nesta sexta-feira (29), com participação na RA CIC, integrou a mobilização não apenas da pré-candidatura à presidência do ex-governador de Goiás, mas de toda a aliança PSD-MDB, construída no Estado para as eleições de outubro.

Caiado está no Rio Grande do Sul para uma agenda que vai culminar com um evento de lançamento das chapas com as pré-candidaturas ao governo do Estado, com o Gabriel Souza (MDB) e Ernani Polo (PSD), e ao Senado, com Germano Rigotto (MDB) e Frederico Antunes (PSD), neste sábado (30), em Porto Alegre. São esperados entre 5 mil e 6 mil participantes.

Por conta disso, a agenda teve a participação de diversos integrantes do MDB, como o próprio Rigotto, e também de Ernani Polo. Ao chegar na CIC, Caiado por recepcionado pelo prefeito Adiló Didomenico, colega de partido. Antes, o pré-candidato ao Planalto visitou a Randon e ainda deve conhecer a Marcopolo antes de seguir a Porto Alegre.

Pelas palmas, o discurso de Caiado agradou quem esteve na CIC para acompanhar a reunião-almoço.

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União de forças

Assinatura ocorreu durante congresso de saneamento, em Caxias. Bernardo Barcellos / Divulgação

O Samae e autarquias de saneamento de outras sete cidades gaúchas firmaram, nesta quinta-feira (28), um acordo de cooperação técnica para reforçar a gestão pública e a autonomia dos serviços. A iniciativa, articulada pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae), foi assinada durante o 54º Congresso Nacional de Saneamento, que reúne mais de 2 mil participantes Caxias até este sábado (30).

O pacto não é por acaso. É uma reação das autarquias ao programa RS Saneamento, proposta estadual de regionalização dos serviços de água para municípios não atendidos pela Corsan. O temor é que a medida abra espaço para privatizações contra a vontade das administrações locais.

Estão previstas ações conjuntas das autarquias diante da proposta e também das mudanças regulatórias do setor, com foco em segurança jurídica, eficiência e fortalecimento institucional.

Processo continua

A comissão processante que analisa o pedido de cassação do vereador Maurício Bellaver (PL), de Farroupilha, aprovou o parecer do relator, Juliano Baumgarten (PSB) que recomenda a continuidade do processo.

A manifestação encerra a primeira etapa dos trâmites e ocorreu após Bellaver apresentar defesa prévia. Agora, o processo entra na chamada fase de instrução, em que serão ouvidas testemunhas e reunidas mais provas.