Sem novos aportes, reconstrução da BR-470, na Serra, pode ser paralisada

Estrada passa por recuperação desde 2024. Divulgação / Divulgação

As obras de reconstrução da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, correm o risco de paralisação a qualquer momento por falta de recursos para o término do serviço. A coluna apurou que ao menos parte dos contratos já consumiram praticamente todo o recurso reservado e as equipes estão reduzindo o ritmo de trabalho até que se defina uma solução.

A situação também já chegou à prefeitura de Veranópolis, que tem buscado impedir a interrupção. O prefeito Cristiano Dal Pai (PP) procurou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e uma reunião para tratar do assunto ficou marcada para a próxima terça-feira (2) com o superintendente do órgão no Estado, Hiratan Pinheiro da Silva.

A BR-470 foi uma das estradas que mais tiveram danos com a enchente de 2024. A queda de encostas inteiras arrastou o leito da rodovia e provocou mortes na Serra das Antas.

Desde então, o trecho passa por obras de reforço dos taludes e construção de viadutos para suavizar curvas e preservar a estrada em caso de novos deslizamentos. Em função disso, o trânsito entre os dois municípios funciona em regime de comboio, com liberação em horários pré-determinados.

Em vistoria às obras em janeiro, o então ministro dos Transportes, Renan Filho, projetou a conclusão do trabalho para o fim deste ano.

Procurado, o Dnit, por meio da assessoria de imprensa diz que "seguem ativos todos os contratos para as obras da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. As frentes de obras estão adequadas conforme o orçamento disponibilizado.

O Departamento salienta que o empreendimento está cerca de 80% executado e a previsão de entrega é para o segundo semestre deste ano.