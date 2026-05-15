Secretário da Saúde de Caxias apela ao prefeito para não desistir da policlínica, apesar do custo anual de R$ 100 milhões

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O secretário da Saúde de Caxias, Rafael Bueno, aproveitou o evento público de entrega de cinco ambulâncias e uma unidade odontológica móvel (UOM) para fazer um apelo ao prefeito Adiló Didomenico para que a policlínica não seja perdida. Em pronunciamento no ato de entrega, nos pavilhões da Festa da Uva, Bueno disse que a unidade será a "cereja do bolo do 2º mandato".

— Bota nas minhas mãos, porque esses R$ 11 milhões (de contrapartida) eu vou conseguir. Vamos lançar o edital, não vamos perder essa obra — disse o secretário, na presença da deputada Denise Pessôa (PT), que ajudou a articular a unidade, e do secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço.

A dúvida a respeito da viabilidade da policlínica já era comentada nos bastidores há alguns meses, mas ficou evidente na última quarta-feira (13), com a presença do secretário de Gestão e Finanças, Micael Meurer, na Câmara.

Segundo ele, além dos R$ 11 milhões de contrapartida, são necessários recursos para equipar a unidade e quase R$ 100 milhões por ano de custeio. Com decreto de corte de gastos em vigor, o município não tem capacidade para arcar com os valores.

A pergunta que fica é se a administração não havia feito as contas antes de anunciar o projeto, já que até a licitação — agora suspensa — chegou a ser lançada.

Reaparição

Alceu deve auxiliar na aliança PT/PDT. Mariana Ávila / Divulgação

Entre os participantes do ato de entrega das ambulâncias esteve o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho. A reaparição não é coincidência.

Recentemente, Alceu e a deputada Denise Pessôa (PT) se encontraram para tratar da mobilização em torno da aliança Lula/Juliana Brizola. Alceu é um nome importante do PDT e pode contribuir para a campanha.

Vale lembrar também que a dobradinha PDT/PT para as eleições de 2026 repete a coligação para as eleições municipais de 2024, quando Alceu concorreu a vice de Denise.

A entrega das ambulâncias também teve a presença dos vereadores Estela Balardin, (PT), Andressa Marques (PCdoB), Lucas Caregnato (PT) e Zé Dambrós (PSB).

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Nova executiva do Podemos

Executiva foi instituída nesta quinta-feira (14). Janete de Oliveira / Divulgação

O Podemos instituiu uma nova executiva em Caxias do Sul nesta quinta-feira (14). O partido passa a ter Joel Troni de Oliveira na presidência e Odir Ferronatto como vice.

Fernanda Juliana Becker é secretária-geral e Janete Ebert de Oliveira, tesoureira. Completa a executiva Ivonete da Rocha, como vogal (sem cargo administrativo, mas com participação nas decisões).

Na reunião também ficou definida a pré-candidatura de Joel Troni e de Fernanda Becker a deputado federal e de Ivonete para deputada estadual.

Justificativas

A Sydle Sistemas, contratada para implantar a plataforma digital dos serviços da prefeitura de Caxias e que teve o contrato suspenso por não cumprimentos dos prazos de entrega, retornou a notificação do município. A entrega ocorreu na semana passada, mas a comissão de penalização que trata do assunto ainda não conseguiu analisar as argumentações.

O contrato prevê a digitalização de todos os serviços, tanto internos, quanto externos, o que permitiria, por exemplo, abrir chamados do Alô Caxias via site ou aplicativo. A Sydle foi selecionada após várias concorrentes serem desclassificadas.

Outra contratada do município que respondeu à notificação encaminhada foi a concessionária Luz de Caxias do Sul, responsável pela iluminação pública. A cobrança ocorreu após a empresa não cumprir o prazo de modernização do sistema.