Secretaria da Saúde de Caxias quer ajuda dos outros municípios para manter os estoques do Hemocentro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Dentro das ações para ter maior colaboração dos 49 municípios da região que têm Caxias como referência em saúde, a Secretaria da Saúde de Caxias vem solicitando ajuda para manter os estoques do Hemocentro Regional.

Embora fique em Caxias, o Hemocs atende a todos os municípios, mas as coletas ocorrem quase exclusivamente na cidade. Para que os demais moradores da região possam doar, ou uma equipe de Caxias precisa se deslocar ou o doador precisa comparecer ao hemocentro.

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O pedido da secretaria caxiense é que cada município envie dois doadores por semana. Uma reunião online para tratar do assunto na última semana contou com a participação de apenas 25 municípios.

Nas últimas semanas, o Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, convocou a comunidade a doar. Já neste fim de semana uma ação no shopping Villagio Caxias arrecadou 28 bolsas.