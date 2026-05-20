Restrição orçamentária a serviços de roçada e varrição de Caxias pode ser retirada até o fim do mês

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Codeca apresentou déficit de R$ 10,7 milhões em 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura promete revogar, até o fim do mês, o corte de 20% nos serviços de roçada e varrição em Caxias, executados pela Codeca. É o que consta em um ofício assinado pelo prefeito Adiló Didomenico e enviado a sindicatos de trabalhadores da Limpeza e Conservação (Sindilimp), da Construção Civil e Mobiliário (STICMRS) e dos Rodoviários.

No dia 7 de maio, pouco mais de uma semana após a publicação do decreto determinando contenção de gastos em diversas áreas da administração municipal, as entidades encaminharam documento ao prefeito solicitando a retirada dos serviço da Codeca da medida.

O temor é o impacto que os cortes podem causar na empresa, que emprega mais de mil funcionários e enfrenta desafios orçamentários anteriores. O próprio diretor-presidente da Codeca, Milton Balbinot, disse na Câmara, nesta terça-feira (19), que o decreto impacta a empresa, tanto que está em tratativas um possível contrato com o Samae para compensar a perda de receita.

Na prática, a retirada da Codeca das restrições vai permitir à empresa executar o serviço integralmente, sem prejuízo à zeladoria da cidade em relação ao que existia antes do decreto, e também com garantia da receita para a empresa.

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Condição

Embora tenha estabelecido como "data limite" o dia 29 de maio, Adiló também condiciona a medida à obtenção, por parte do município, da certidão que atesta a regularidade das contas municipais junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Caxias perdeu o documento em função do descontrole financeiro que fez os gastos subirem mais do que as receitas. Sem o certificado, não é possível receber recursos estaduais.

O ofício de Adiló, enviado em 12 de maio, diz que o documento vai ser emitido "nos próximos dias". Na semana passada, o secretário de Gestão e Finanças e também da Receita, Micael Meurer, afirmou na Câmara que há concordância do TCE em fornecer uma certidão provisória até que se trabalhe em uma definitiva.