Recurso previsto inicialmente para compra de equipamento será usado em obras no aeroporto de Caxias; veja mais destaques de política

Taxiway liga o pátio à pista de pouso e decolagem. Porthus Junior / Agencia RBS

A emenda parlamentar anunciada inicialmente para aquisição do Papi (Precision Approach Path Indicator), equipamento que auxilia pousos visuais no aeroporto de Caxias, será utilizada para recuperação da taxiway do terminal. Trata-se da ligação entre o pátio e a pista de pouso e decolagem e a área de circulação e manobra de aeronaves junto ao pátio. Parte dos recursos também vai ser destinada à recuperação de canaletas de drenagem.

Leia Mais Prefeitura de Caxias sugere ao governador Eduardo Leite viaduto no acesso a Monte Bérico

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, o projeto já está pronto e será cadastrado junto ao governo federal até o dia 17 de junho, data limite para que o município garanta os recursos.

A emenda de R$ 1,2 milhão foi indicada pelo deputado federal Marcel van Hattem (Novo) com participação de Maurício Marcon (PL). No entanto, em função da enchente e dos trâmites necessários, o município adquiriu o aparelho com recursos próprios. Além disso, segundo a secretaria, a emenda era destinada para obras, e não para compra de equipamentos.

Explicações sobre a nova sede

A direção do Ipam se reuniu nesta quarta-feira (13) com os vereadores de Caxias para explicar o projeto de construção da nova sede na área do estacionamento inferior da prefeitura de Caxias. O projeto para autorizar o município a vender o espaço de 4 mil m² ao instituto, por R$ 19 milhões, já está na Câmara.

Durante a reunião, no intervalo da sessão ordinária, houve questionamentos com relação à possível cobrança de estacionamento nos três pavimentos projetados para o espaço.

Atualmente, com um único pavimento, não há cobrança. Na prática, porém, quem precisa de algum serviço na prefeitura ou na Câmara precisa buscar um local mais distante para estacionar — muitas vezes pagando — porque não há rotatividade no uso das vagas e às 8h já não há mais disponibilidade.

Leia Mais Ipam projeta construção de nova sede ao lado da prefeitura de Caxias

Parceria

Usina vai produzir 180 toneladas de asfalto por hora. Ricardo Menezes/CSG / Divulgação

A Sulgás e a concessionária CSG firmaram parceria para o fornecimento de gás natural a uma usina de massa asfáltica em Farroupilha. A unidade possui capacidade produtiva de 180 toneladas por hora. O gás será utilizado nos processos de secagem de insumos e aquecimento de ligante betuminoso.