PSD lança pré-candidatura de Paula Ioris a deputada federal; veja mais destaques da política

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Anúncio ocorreu nesta quinta-feira (7). Romila Amaral / Divulgação

Dois meses após se filiar ao PSD, a ex-vice-prefeita de Caxias, Paula Ioris, foi confirmada como pré-candidata a deputada federal pela sigla. O anúncio ocorreu na noite de quinta-feira (7) em evento do partido que também lançou o PSD Mulher no município.

Quando ingressou no partido, no início de março, Paula já tinha o convite para a candidatura. Após avaliar os prós e contras, ela diz que o desafio de continuar na vida pública foi o que mais pesou para a decisão, fazendo valer o aprendizado das funções já exercidas.

— O que me frustra na política tem menor influencia do que o que me impulsiona — afirma.

A ex-vice-prefeita também compõe a executiva do PSD Mulher como vice-presidente, ao lado da secretária de Educação de Caxias, Marta Fattori. A presidência está a cargo de Andressa Bossler. Adriane Kirchhoff Furtado e Juliana Marzotto são secretárias e Fabiana de Lucena, diretora de comunicação.

O presidente municipal do PSD, Roneide Dornelles, o prefeito Adiló Didomenico, o vereador Juliano Valim e o deputado estadual Neri, O Carteiro também participaram do encontro.

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Mobilização garante azuizinhos

Audiência ocorreu na noite desta quinta-feira (7). Guilherme de Paula / Divulgação

Uma das declarações mais repetidas por vereadores de oposição na audiência pública da Câmara que discutiu o futuro do táxi-lotação, nesta quinta-feira (7), foi de que o governo recuou na decisão de extinguir o serviço. O secretário de Trânsito, Elói Frizzo, disse que nunca houve manifestação por parte dele ou do prefeito Adiló Didomenico de que os lotações deixariam de circular e sim que as permissões atuais seriam encerradas.

O porém é que os pareceres apresentados aos integrantes do Conselho de Mobilidade não falam em remodelação e sim em extinção. Quem participou da votação do colegiado também afirma que era essa a proposta na mesa. Além disso, o informe inicial falava no fim do serviço, o que Frizzo atribui a um erro da comunicação.