Proposta prevê que taxa de iluminação também financie segurança pública em Caxias; veja mais destaques

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Cosip é utilizada para pagar a concessão de iluminação pública. Porthus Junior / Agencia RBS

Vereadores de Caxias analisam projeto de lei para permitir que a taxa de iluminação pública, a chamada Cosip, possa ser utilizada também para o custeio de sistemas de monitoramento da segurança pública. O texto, de autoria do Executivo, já passou pela primeira discussão na semana passada e o próximo passo é a votação em plenário.

A medida adequa as regras municipais à Constituição Federal, que passou a permitir em 2023 que a taxa recolhida nas contas de energia para manter a iluminação da cidade também fosse usada para a segurança.

Uma vez aprovada a mudança, o Fundo Municipal de Iluminação Pública passa a se chamar Fundo Municipal de Iluminação e Segurança Pública. A conta será abastecida com os valores recolhidos junto aos consumidores e que sobrarem após o pagamento da concessionária Luz de Caxias do Sul.

O fundo também vai passar a ser gerido pela Secretaria de Gestão Estratégica e Finanças. Atualmente a responsabilidade é da Secretaria de Gestão Urbana.

Redução nos beneficiários

O pente fino no Bolsa Família realizado pela prefeitura resultou na redução de 20,9% nos benefícios pagos em Caxias ao longo do ano passado, conforme dados divulgados nas redes sociais do município. Foram 2.831 pagamentos bloqueados por não se enquadrarem nas regras do programa.

A cidade terminou o ano com 10.684 famílias cadastradas. Até abril, a quantidade caiu mais um pouco, fechando o mês com 10.647 famílias beneficiárias.

O município vem revisando os cadastros do Bolsa Família desde o fim de 2024, em uma ação que inclui visitas domiciliares por parte das equipes responsáveis pelo Cadastro Único na cidade.

Inscrições para o Vereador por Um Dia

As inscrições para o tradicional projeto Vereador por um Dia, da Câmara de Caxias, terminam na próxima sexta-feira (8). A iniciativa, conduzida pela Escola do Legislativo, oferece 23 vagas — número equivalente às cadeiras do plenário — para alunos do 5º ao 9º anos do Ensino Fundamental, de escolas públicas e privadas, com foco na vivência prática do processo legislativo.

O programa prevê encontros formativos a partir do próximo dia 12, oficina de redação legislativa em julho e etapa final com treinamento, eleição da Mesa Diretora e sessão simulada, marcada para 9 de novembro.

As inscrições podem ser encaminhadas pelas escolas por meio do link https://forms.gle/e8H9JDMeRSNZJHFQ6. Informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3218-1600, ramais 3909 ou 3984, e pelo e-mail escoladolegislativo@camaracaxias.rs.gov.br.

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Aporte no IFRS

O campus de Caxias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) vai receber R$ 280 mil para investimentos em infraestrutura e projetos pedagógicos.

Do montante total, R$ 150 mil custearão a manutenção de um curso pré-vestibular, enquanto R$ 130 mil serão aplicados na modernização de salas integradas. A verba foi articulada pela deputada federal Denise Pessôa (PT).

As adequações físicas contemplam o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (Napne) e o Núcleo de Arte e Cultura (NAC). Os recursos serão destinados via Ministério da Educação (MEC).