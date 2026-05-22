Projeto para ceder terreno para construção da Casa da Mulher Brasileira em Caxias é encaminhado à Câmara; veja mais destaques

Ulisses Castro / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias enviou à Câmara nesta sexta-feira (22) projeto de lei para ceder o terreno para a construção da Casa da Mulher Brasileira. A unidade, voltada à proteção e acolhimento de mulheres em situação de violência é um programa federal implantado em parceria com o Estado, mas o município precisa ceder a área.

O terreno em questão, com 8,3 mil m², fica na Av. Dr. Assis Antônio Mariani, no bairro São Caetano, e esteve envolto em polêmica no fim do ano passado porque originalmente abrigaria a policlínica. O município, porém, decidiu mudar o projeto da unidade de saúde (que agora pode nem sair) para o bairro Sanvitto.

O terreno já passou por estudos para a construção, que já teve o prazo de elaboração de projeto adiados pelo Estado. O orçamento está estimado em R$ 9,5 milhões do governo federal e R$ 190 mil de contrapartida estadual.

Nova sede para PRF

Outro projeto em tramitação na Câmara de Caxias é a doação de um terreno do município para a construção da nova sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A área de quase 2,7 mil m² fica em Vila Cristina, junto à rotatória de entroncamento com a RS-452.

O texto já recebeu parecer favorável do Comissão de Constituição, Justiça e Legislação (CCJL) e aguarda a avaliação da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo antes de ir a plenário.

O projeto foi encaminhado pelo Executivo em um acordo firmado com a PRF que há anos tem planos de construir uma nova sede em Caxias, mas buscava um terreno. O atual prédio da corporação apresenta problemas estruturais e está estrangulado pela área urbana, o que impede a ampliação. A atual legislação também determina que sedes de delegacias da PRF fiquem fora da área urbana, por isso a escolha foi por Vila Cristina.

O tema havia sido debatido em reunião com o prefeito Adiló Didomenico em reunião no fim de março. A PRF já reservou R$ 7 milhões para a obra e tem pressa na liberação do terreno.

Gratificação

Um projeto de lei apresentado pela Mesa Diretora da Câmara de Caxias propõe transformar o cargo de assessor jurídico da Casa em procurador, com gratificação de 50% no salário. O texto foi proposto no fim de abril e já tem parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação (CCJL), sem data para ir a plenário.

A justificativa é de que o único assessor jurídico efetivo da Câmara já executa funções de procurador, como representar juridicamente a instituição, emitir pareceres e participar de inquéritos administrativos. Outra argumentação é de que a medida equipara o cargo da Câmara aos do Executivo.

Caso a lei seja aprovada sem alterações, o salário base de cerca de R$ 14,7 mil não será alterado, mas a remuneração total terá o acréscimo da gratificação, de cerca de R$ 7,3 mil.

A direção da Câmara diz que o assunto ainda está em discussão.

Discórdia

O vereador Calebe Garbin (PP) pediu uma análise da assessoria jurídica da Câmara a respeito do artigo do Regimento Interno que regra as possibilidades de manifestações dos líderes da Casa.

O tema foi motivo de bate-boca na sessão desta quinta-feira (21), quando Calebe pediu a palavra como líder de governo, após esgotar o tempo como líder de bancada. O episódio gerou reação da oposição.

Calebe defende que o Regimento permite o espaço de líder de governo, embora haja dúvidas de interpretação. O próprio regramento interno, inclusive, passa por reavaliação, mas ainda não há data para ser analisado em plenário.

Flexibilização para os campos de altitude

A Câmara dos Deputados rejeitou, na última terça-feira (19), um recurso da deputada Erika Hilton (Psol) para levar a plenário o projeto de lei 364/2019, de autoria do colega Alceu Moreira (MDB). O texto flexibiliza as regras ambientais para os chamados campos de altitude que integram o bioma da Mata Atlântica.

Basicamente, são área de vegetação rasteira, muito utilizadas para pecuária ou agricultura. Os Campos de Cima da Serra, por exemplo, se enquadram nessas características.

O projeto já havia sido aprovado pelas comissões relacionadas ao tema e tramitava em caráter terminativo, ou seja, sem necessidade de passar pelo plenário. Nesse caso, porém, é possível levar para análise de todos os deputados por meio de recurso, o que foi tentado por Erika Hilton.

Como o pedido foi rejeitado, o texto segue para o Senado, como estava previsto anteriormente.

Acolhimento pós-licença

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto que cria medidas de acolhimento e permanência de mulheres no retorno ao trabalho após a licença-maternidade. A proposta estabelece que empresas com 20 ou mais empregados implementem programas estruturados com entrevistas de acolhimento, alinhamento de funções e atualização sobre mudanças organizacionais. A autoria do texto é da deputada federal Denise Pessôa (PT). O projeto, que ainda precisa tramitar na Casa, altera a lei trabalhista para incluir expressamente a maternidade entre os fatores protegidos contra práticas discriminatórias.