Prefeitura encaminha novas notificações à gestora das UPAs por atrasos em pagamentos; empresa nega

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UPA Zona Norte também é administrada pelo Ideas. Porthus Junior / Agencia RBS

Funcionários do Instituto Ideas, que administra as UPAs de Caxias do Sul têm relatado, nos últimos dias, atrasos em pagamentos. A coluna apurou que as pendências não chegaram a envolver os salários, como em meses anteriores, mas impactaram benefícios como insalubridade. O pagamento desse benefício, conforme fontes do Ideas, foi regularizado na terça-feira (5).

No entanto, há relatos de outros problemas. Em nota, a prefeitura de Caxias disse ter recebido apontamentos de atraso em salários de uma subcontratada do Ideas para higienização, copa e controle de acesso nas UPAs. O município afirma ter pago o instituto na data prevista.

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A Secretaria da Saúde, inclusive, enviou nova notificação à empresa na terça-feira para enviar prestação de contas a respeito da aplicação dos recursos recebidos como complemento do piso nacional da enfermagem. A primeira solicitação não havia sido respondida. A pasta também diz ter cobrado o Ideas também a respeito do atraso no pagamento da subcontratada. O município tem um processo administrativo em andamento para rescisão do contrato.

O instituto enviou nota à coluna em que diz analisar as notificações enviadas pelo município e que "não reconhece a existência de irregularidades nos termos em que vêm sendo divulgados", apontando a necessidade de apuração técnica e contextualizada das questões. O Ideas também nega atrasos nos pagamentos.

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Raio X volta a funcionar

O raio X da UPA Zona Norte, que estava estragado há cerca de 40 dias, voltou a funcionar na noite desta quinta-feira (7). O episódio vinha sendo alvo de críticas da oposição e a Comissão de Saúde chegou a encaminhar um pedido de informações sobre a situação.

Quando o requerimento foi aprovado, na terça-feira (5), a peça para o conserto já estava em transporte. Ela foi entregue na própria quinta-feira.

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Novas ambulâncias

Com agenda em Porto Alegre nesta sexta-feira (8), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, solicitou uma reunião com o secretário da Saúde de Caxias, Rafael Bueno.