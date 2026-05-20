Prefeitura de Caxias faz nova tentativa de implantar ciclofaixa em ruas do Centro

Ciclofaixa vai passar pela região da estação férrea. André Fiedler / Agência RBS

A prefeitura de Caxias deu início a mais uma tentativa de contratar a implantação de uma ciclofaixa no centro da cidade. É a segunda, um ano e dois meses depois do primeiro edital.

O trajeto é chamado de ciclofaixa dos parques e vai ligar o Parque Cinquentenário à Praça Monteiro Lobato, ao lado da Maesa. No percurso, vai passar pela Estação Férrea e pelo Parque dos Macaquinhos. Será o primeiro espaço exclusivo para ciclistas na área central e o primeiro da cidade com possibilidade real de uso para deslocamentos, e não apenas para lazer.

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O primeiro certame, publicado em março de 2025, chegou a ter vencedor homologado, mas a AF Construtora nunca entregou a documentação para assinatura do contrato. Na época, a empresa, com sede em Manaus, já estava com problemas para tocar a reformulação do acesso ao bairro Planalto e acabou com o contrato rescindido. Outros interessados na obra foram desclassificados.

De lá para cá, o município chegou a negociar a contratação da Codeca, mas o preço de alguns insumos era menos vantajoso em relação a outras empresas. As novas propostas vão ser conhecidas em 12 de junho e a construção está orçada em R$ 737,7 mil, com prazo de execução de quatro meses.

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Autorizado

A contratação foi lançada mesmo com o decreto de contenção de gastos proibindo novas licitações. O motivo é que a obra será realizada com recursos externos, de emendas parlamentares, por isso não há impacto nas contas municipais.