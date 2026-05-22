Prédio do antigo Pastifício Caxiense entra na disputa para ser a sede do campus da UFRGS na Serra

Prédio já foi sede de outras faculdades e está localizado na Rua Feijó Júnior, no bairro São Pelegrino. Porthus Junior / Agencia RBS

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

Uma reviravolta pode mudar os rumos da sede do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias do Sul. Nesta sexta-feira (22), último dia do chamamento público para apresentação das propostas dos prédios, representantes do prédio do antigo Pastifício Caxiense, na Rua Feijó Júnior, no bairro São Pelegrino, foram pessoalmente a Porto Alegre formalizar a oferta de negócio.

A estrutura também foi sede de outras faculdades antigamente e chegou a ser visitada pelas equipes da UFRGS em setembro de 2025. Porém, o imóvel não foi selecionado pela comissão do Conselho Universitário (Consun) para ser a sede, perdendo na preferência para o antigo prédio da FSG, no cruzamento das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César.

Contudo, conforme Beto Grazziotin, um dos representantes do imóvel, o espaço está passando por reformas e adequações que atendem os requisitos apresentados pela instituição.

— Eles tiveram até uma certa surpresa quando viram em que estágio que o prédio se encontra. O grande diferencial daquele momento (em 2025) para o agora é que nós estamos entregando uma proposta de prédio pronto, mediante as condições que a universidade estabeleceu. Contemplamos com folga, seja em questão de salas, banheiros, estacionamento, tudo é mais do que o edital pede — contou Beto.

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Grazziotin também afirmou que as outras questões que poderiam apresentar problemas, como inventário e Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), estão praticamente concluídos. Além disso, apresentaram a proposta de finalização de todas as obras em 60 dias e que o valor de compra está dentro do orçamento da universidade, que é de R$ 50 milhões.

— Vai depender também da questão de valor que for apresentado pela outro imóvel, mas a informação que a gente trabalha é "mais por menos". Pelas conversas que ouvimos, o valor estaria abaixo da verba direcionada do governo federal — destacou.

Apesar de a entrega da proposta ter sido protocolar, sem a presença da reitora Marcia Barbosa, isso muda a "certeza" que se tinha de que o único prédio cotado para ser a sede do Campus Serra era a antiga estrutura da FSG — que, inclusive, até a publicação deste texto não havia sido confirmado se a oferta foi protocolada. Junto disso, na terça-feira (19), a universidade ainda estava encaminhando ofícios para imobiliárias de Caxias avisando sobre o chamamento e incentivando propostas.