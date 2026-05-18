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Caiado é pré-candidato pelo PSD. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, será o palestrante da próxima RA da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias. Será na sexta-feira (29), ao meio-dia.

O tema da palestra será segurança pública, uma das principais bandeiras de Caiado quando esteve à frente do governo de Goiás (ao qual renunciou para garantir a pré-candidatura ao Planalto). Outros temas importantes para a CIC, no entanto, certamente não ficarão de fora, como a economia.

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App para os vereadores

A Câmara de Caxias analisa a contratação de uma plataforma digital para a gestão dos mandatos dos vereadores. O objetivo é incorporar funções que o atual sistema de trâmite de processos e gerenciamento das sessões não disponibiliza.

São atributos como agenda de atendimentos e compromissos, disparos de mensagens via WhatsApp, cadastro de eleitores que procuram o gabinete e gerenciamento da equipe e de apoiadores no encaminhamento das pautas do mandato.

As conversas estão em fase inicial e ao menos um fornecedor já se reuniu com os vereadores na última semana. A ideia é que a Câmara contrate o serviço, mas a adesão ficará a critério de cada um dos 23 vereadores.

A plataforma consultada tem preços que variam de R$ 2.479 a R$ 9.109 ao ano por assinatura. A contratação, caso se concretize, vai depender de processo licitatório. Integrantes da Mesa Diretora conheceram sistemas do tipo na Marcha dos Gestores do Legislativo, em Brasília, no mês passado.

Corte da fita

Inauguração ocorreu na manhã desta segunda-feira (18). Mauricio Tonetto / Divulgação

Embora sucessivas decisões judiciais reforcem a mudança na legislação italiana para a concessão de cidadania, o país deu um passo, nesta segunda-feira (18) para estreitar as relações com o Estado. O Consulado-Geral da Itália inaugurou uma nova sede em Porto Alegre, em imóvel próprio de 1,5 mil m², divididos em três andares. A entrega fez parte das comemorações de 150 anos da imigração italiana ao Brasil. O espaço fica na Avenida Loureiro da Silva.

Ao lado do cônsul-geral Valerio Caruso, o governador Eduardo Leite disse que lembrou as contribuições dos italianos e descendentes ao Estado e agradeceu à Itália pela ajuda durante o enfrentamento da enchente de 2024.

Também participaram da cerimônia o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores da Itália, embaixador Riccardo Guariglia, e o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese.

Mobilização

A qualidade do fornecimento de água segue mobilizando o debate em municípios da região atendidos pela Corsan/Aegea. Em cada um deles, se articulam ações diferentes para tentar cobrar da concessionária uma melhor prestação de serviço.

Em Farroupilha, onde já há uma frente parlamentar debatendo o assunto, um projeto de lei propõe que o município suspenda a cobrança da tarifa quando houver desabastecimento ou má qualidade da água. A proposta é dos vereadores Juliano Baumgarten (PSB), Fernanda Correa (União Brasil) e Fran Bonaci (PDT). Nas últimas semanas, Baumgarten também esteve em Brasília para audiência pública na Câmara dos Deputados e reunião na Agência Nacional de Águas (ANA).

Em Nova Petrópolis, a Câmara aprovou indicação para o Executivo criar um departamento técnico específico de fiscalização da água distribuída pela Corsan/Aegea. A proposta é dos vereadores Plínio Rodrigues e Inspetor Robison, ambos do Republicanos.