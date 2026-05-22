Por estratégias da oposição, pedidos de informação de vereadores triplicam em 2026; veja os assuntos solicitados

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Requerimentos são estrátégia da opocição. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

Vereadores de Caxias já apresentaram três vezes mais pedidos de informação neste ano do que em todo o ano passado. Como já abordado pela coluna, o instrumento tem sido utilizado pela oposição para pressionar o governo.

A oposição argumenta que os pedidos são necessários devido à falta de encaminhamento de demandas apresentadas. Já o líder do governo, vereador Calebe Garbin (PP), afirma que é uma estratégia política de desgaste e que cada pedido demanda o trabalho de um ou mais servidores para levantar as informações.

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Nesta sexta-feira (22), o vereador Capitão Ramon (PL) protocolou o 19º requerimento do ano (um pedido foi retirado depois de apresentado). Existem, inclusive, mais de um pedido sobre um mesmo assunto. Veja o que já foi solicitado até agora: