Por estratégias da oposição, pedidos de informação de vereadores triplicam em 2026; veja os assuntos solicitados

Vereadores de Caxias já apresentaram três vezes mais pedidos de informação neste ano do que em todo o ano passado. Como já abordado pela coluna, o instrumento tem sido utilizado pela oposição para pressionar o governo.
A oposição argumenta que os pedidos são necessários devido à falta de encaminhamento de demandas apresentadas. Já o líder do governo, vereador Calebe Garbin (PP), afirma que é uma estratégia política de desgaste e que cada pedido demanda o trabalho de um ou mais servidores para levantar as informações.
Nesta sexta-feira (22), o vereador Capitão Ramon (PL) protocolou o 19º requerimento do ano (um pedido foi retirado depois de apresentado). Existem, inclusive, mais de um pedido sobre um mesmo assunto. Veja o que já foi solicitado até agora:
- Situação funcional de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, de autoria do vereador Lucas Caregnato (PT): aprovado
- Multas de trânsito no município, de autoria do vereador Lucas Caregnato (PT): aprovado
- Situação da ponte sobre o Rio Belo, na Estrada do Imigrante, de autoria da vereadora Daiane Mello (PL): aprovado
- Informações sobre o Programa Habita Caxias e unidades do Campos da Serra, de autoria da vereadora Daiane Mello (PL): aprovado
- Planos de emergência das barragens do Samae, de autoria da vereadora Daiane Mello (PL): aprovado
- Informações da Secretaria Municipal da Educação, de autoria do vereador Lucas Caregnato (PT): aprovado
- Descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e impactos na Certidão de Habilitação Estadual, de autoria do vereador Cláudio Libardi (PCdoB): aprovado
- Custos de asfaltamento no município, de autoria do vereador Sandro Fantinel (Republicanos): aprovado
- Extinção do serviço de taxi-lotação, de autoria do vereador Capitão Ramon (PL): aprovado
- Informações sobre o serviço de taxi-lotação, de autoria da vereadora Rose Frigeri (PT): rejeitado
- Tarifa técnica e subsídios do transporte coletivo, de autoria da vereadora Rose Frigeri (PT): aprovado
- Informações sobre a Guarda Municipal em pedido coletivo, de autoria de Estela Balardin (PT), Sandro Fantinel (Republicanos), Lucas Caregnato (PT), Hiago Morandi (Novo), Daiane Mello (PL), Sandra Bonetto (Novo), Capitão Ramon (PL), José Abreu Jack (PDT), Cláudio Libardi (PCdoB), João Pezzi (Republicanos) e Rose Frigeri (PT): aprovado
- Situação da máquina de raio X da UPA Zona Norte, de autoria da Comissão de Saúde: aprovado
- Políticas para a população em situação de rua e Operação Inverno 2026, de autoria do vereador Lucas Caregnato (PT): ainda não votado
- Plano de emergência e segurança do Aeroporto Hugo Cantergiani, de autoria das vereadoras Daiane Mello (PL) e Sandra Bonetto (Novo) e do vereador Capitão Ramon (PL): ainda não votado
- Tarifa técnica, subsídios e fiscalização do transporte coletivo urbano, de autoria da bancada do PT, da vereadora Andressa Marques (PCdoB) e do vereador Cláudio Libardi (PCdoB): aprovado
- Revitalização e acesso ao bairro Planalto, de autoria da vereadora Daiane Mello (PL) e do vereador Lucas Caregnato (PCdoB): ainda não votado
- Informações sobre a Guarda Municipal em pedido recente, de autoria do vereador Capitão Ramon (PL): ainda não votado