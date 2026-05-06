Para ironizar debate sobre escala 6x1, Maurício Marcon propõe projeto de salário mínimo de R$ 100 mil

Maurício Marcon (PL) apresentou proposta nesta terça-feira (5). Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Os projetos que propõem o fim da escala 6x1 têm avançado no Congresso Nacional e entraram definitivamente no debate eleitoral de 2026, com o governo adotando o tema como uma das principais bandeiras para buscar a reeleição de Lula. Pois em meio ao ambiente acirrado, a oposição não se contentou em ficar apenas na oratória para discutir os impactos da medida e resolveu movimentar o aparato Legislativo para ironizar o tema.

Isso se deu por meio de um projeto apresentado nesta terça-feira (5) pelo deputado federal caxiense Maurício Marcon (PL) propondo salário mínimo de R$ 100 mil a partir de 2027. Mais: o texto determina que os reajuste anuais sejam de, no mínimo, 50%.

É claro que a proposta não para em pé e tem o objetivo de "protestar" contra os projetos efetivamente em discussão. Isso, inclusive, consta na justificativa do projeto que afirma que "em um momento em que o Congresso Nacional, capitaneado por partidos de extrema esquerda e completamente respaldado pelo Executivo Federal decide abraçar a magia como motor último de suas decisões e proposições, nada mais justo do que uma proposição também mágica para a valorização do salário mínimo".

A justificativa também aponta que não há qualquer estudo de impacto para a proposta, mencionando que a PEC 8/2025, de autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL), igualmente carece de avaliação semelhante.