Os sinais opostos nas contas do Executivo e do Legislativo em Caxias

Decreto de contenção de gastos está em vigor há duas semanas. Porthus Junior / Agencia RBS

Vereadores afirmam que o Legislativo caxiense é um dos mais enxutos do país e que todas as despesas aprovadas — e executadas — neste ano estão previstas no orçamento de R$ 61 milhões. Essa costuma ser a resposta dos parlamentares defensores de novos cargos, verba indenizatória mensal de R$ 4,8 mil por gabinete e do aluguel de três veículos ao custo anual de R$ 166 mil, cuja contratação está em andamento.

Ao mesmo tempo, a prefeitura de Caxias editou um decreto de corte de despesas com potencial de emperrar políticas públicas importantes. Uma medida que gerou reação de parte dos vereadores, que têm exigido contenção de gastos por parte do Executivo, como a extinção de cargos em comissão e, em especial, de secretários adjuntos.

Já dizia a velha máxima que a política é feita de gestos — e de exemplos. Ainda que o orçamento do Executivo para 2026 seja de R$ 3,9 bilhões e o do Legislativo de "apenas" R$ 61 milhões, a população não compra a tese de orçamentos separados e independentes. Tampouco importa o valor de cada gasto. Tudo, afinal é dinheiro do amontoado de impostos que pesam nas contas de cada família.

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Diante de um momento de aperto orçamentário, portanto, fica difícil para a Câmara defender e explicar para o eleitor como vereadores foram indenizados por troca de pneus ou baterias dos carros ou outras despesas incomuns no setor privado. Isso, claro, não invalida o papel dos vereadores de questionar a necessidade da compra de uma caminhonete de R$ 400 mil para o gabinete do prefeito ou outras extravagâncias do Executivo.